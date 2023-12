El presidente Milei anunció que creará la "tasa Kicillof": ¿de qué se trata? | LosPrimerosTv

El mandatario habló sobre la deuda de 16.000 millones de dólares que el Estado argentino tiene con un fondo buitre por la expropiación de YPF en 2012.

martes 26 de diciembre de 2023

El presidente Javier Milei anunció este martes que creará una nueva tasa impositiva para pagar la deuda de 16.000 millones de dólares que el Estado argentino debe a un fondo buitre por la expropiación de YPF en 2012.

"Acá hay un problema porque la plata no la tenemos", reconoció Milei en una entrevista con Luis Majul en el canal La Nación +. "No tenemos 16.000 millones de dólares, pero sí tenemos el will to pay, la voluntad de pagar", agregó.

"Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof", explicó el mandatario. "Es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, por algo que se llama la tasa Kicillof", añadió.

"Que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof", enfatizó Milei. "Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de Kicillof", señaló.

"Todos los meses vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur", concluyó Milei. "Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esa materia no las estudió, no sé", dijo. "Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo funcionan las finanzas, y menos los mercados", concluyó. /El Cronista