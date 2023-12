Moria Casán y Pampita se pelearon fuerte en el Bailando 2023: “Dejá de gritar, ridícula” | LosPrimerosTv

Las integrantes del jurado protagonizaron una tensa escena en la que tuvo que intervenir Marcelo Tinelli

miércoles 27 de diciembre de 2023

Las miembros del jurado protagonizaron un fuerte cruce en el programa

Un intenso enfrentamiento tuvo lugar en el Bailando 2023 (América) entre Carolina Pampita Ardohain y Moria Casán que se desencadenó durante la evaluación de la performance de Martu Morales y Yeyo de Gregorio. La situación escaló rápidamente, lo que derivó en un acalorado intercambio de palabras que obligó a la intervención de Marcelo Tinelli.

Al momento de las devoluciones, luego de haber realizado la presentación junto con Rodrigo Tapari, fue Ángel de Brito quien tras elogiar a la pareja por el baile, se refirió a que debido a las próximas vacaciones de Yeyo y su ausencia de la pista les puso un cero como puntaje, a la vez que aclaró: “Seguramente alguno de mis compañeros les pondrá un 10 para que no sufran”, en relación al resto de los jurados.

Tras ello llegaría la devolución de Pampita, quien aseguró: “Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”, mientras levantó el cartel que mostraba un 10.

Así fue el momento de Moria, quien lejos de referirse al baile realizado en la pista, tomó como disparador las palabras de la modelo y conductora: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10″, y fue allí que la aludida tomó el micrófono y sin dudarlo aclaró: “Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale”.

“¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira, qué sé yo”, disparó Casán, ante lo que vuelta a consultar sobre a quién se refería, afirmó: “No me acuerdo a quién le pusiste 10, que no tenía nada que ver”, ante lo que Pampita aclaró: “Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”.

Pero lejos de quedarse callada, Moría continuó: “No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada”, tras lo cual rechazó vehementemente estas acusaciones, enfatizando su profesionalismo y dedicación, incluso mencionando su participación ininterrumpida en la obra teatral Brujas: “Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan, soy una señora que nunca falta. que hace 33 años que estoy en Brujas que debuto el 3 de enero, que me podría haber ido de vacaciones, pero no me voy”.

Pampita, por su parte, defendió su postura con vehemencia, subrayando su propia experiencia y rechazando cualquier intento de menosprecio por parte de Casán: “Ay, qué sensible que está Moria hoy, dale. Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco acá, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”.

La discusión se intensificó, con intercambios cada vez más acalorados, llevando a Marcelo Tinelli a intervenir, apelando a la inteligencia y el respeto mutuo de ambas partes, pero continuaban en la reyerta. “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, afirmó Casán, ante lo que Caro respondió: “Pero, ¿qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace 7 años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?”

Moria Casán continuó insistiendo en su punto de vista, acusando a Pampita de socavar la credibilidad del jurado. A lo que Pampita respondió acusando a Casán de favorecer a ciertas parejas por influencia de la producción del programa. El intercambio concluyó con Moria Casán teniendo en su poder la última palabra: “Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”