Tras el fuerte cruce entre Furia y Paisa, ¿qué sanción aplicó Gran Hermano? | LosPrimerosTv

La voz de la casa tomó la decisión de que los dos participantes queden nominados, pero además anunció otras medidas

miércoles 27 de diciembre de 2023

El polémico cruce entre Williams y Furia

Peleas, gritos, discusiones, se vivió en Gran Hermano. Furia fue el centro de numerosas polémicas a raíz de sus actitudes y contestaciones. Sin embargo, en la última jornada la tensión subió a su máximo nivel. En medio de la prueba del líder de este martes, la participante tuvo un cruce con Williams que causó el descontrol en la casa.

Todo comenzó cuando Juliana entró a una sala y Williams dijo ‘cuidado, hay un soldado caído’, en alusión al desempeño de su compañera. Como respuesta, Furia quiso redoblar la apuesta, tomó al joven del pelo y tocó su cara mientras le dijo: “Mucha suerte”. Inmediatamente, el joven se puso de pie y estalló de enojo: “¿Que flasheas?¿Qué me pegás así? Fantasma de mierda. ¿Por qué pegás así?”.

Así fue el cachetazo de “Furia” a Williams en Gran Hermano 2023

Ante la situación, Lisandro salió al cruce y confrontó a Juliana: “Gran Hermano, ¿qué onda la violencia, no está penado? Sacame esta cosa (por Furia). Che, ¿qué pasa que le pegás a un pendejo de 20 años?. ¿Qué necesidad hay de ir a buscarlo?”. Con la tensión y el nerviosismo por los aires, Furia le habló de frente y le dijo: “No te hagas el loco porque no le pegué, no agrandes las cosas. Y si no, básicamente hay reglas, me sacan y listo. Ustedes se cagan a piñas, se tiran almohadones, todo es una joda y lo agrandó como si le hubiera pegado. Todo el día estamos jodiendo, pero cuando una joda la agrandan como a una piña no está bueno”.

Minutos después, con el escenario más en calma, Gran Hermano llamó a ambos jugadores al confesionario. El primero en ir fue Williams. “Cuando fui al baño, Juliana, Furia, vino y me pegó como dos cachetadas, uno despacito y después me metió una fuerte. Después fue mi chispoteada de cabeza así de querer, agarré todo todo mal”, comenzó contando la situación. Acto seguido, el chico sostuvo que de haber estado en su casa, su madre lo hubiera golpeado por reaccionar de esa forma, resaltando los modos con los que se crió: “Si estuvieron mis viejos acá me hubieran cagado a patadas en el oj.., mamá me hubiera cagado a cachetada. Porque a mi mamá no le gusta que sea así. Digamos que tenga esas reacciones. No es de mala onda ni nada, pero por ahí, digamos una llamadita de atención, no es que tampoco para llegar al caso de lo que estamos pensando, digamos”.

Luego fue el turno de Furia y contó su versión de los hechos: “Pasé por al lado del Paisa y dijo. ‘Soldado caído’ no sé qué. Yo me lavé las manos, me paso el agua en el pelo, voy, me acerco y le digo ‘Bueno, vamos a ver si vos vas a poder aguantar’. Le digo. Se escucha igual todo y le hago con la mano como un cachetazo en la cara. Pero fue un mini cachetazo, no fue una piña, pero del agua se escuchó. Y el pibe saltó como que le pegué, un re disturbio, vino el otro papá de acá, que se llama Licha y empezó a decirme ‘por qué le pegas a un nene’”.

Finalmente, la voz de la casa fue clara y anunció que ambos participantes quedaron nominados. Pero esa no fue la única sanción...

“Atención por favor, como les he anticipado, quiero referirme a lo ocurrido en la mañana de hoy entre Juliana y Williams. Juliana tuvo un gesto inapropiado contra Williams, pero también rechazo enérgicamente la reacción desmedida, y no exenta de insultos, de Williams contra Furia”, arrancó diciendo. Y agregó: “Tras analizar este episodio tomé la decisión de sancionarlos”.

Tras el anuncio, Furia comenzó a bromear sobre la situación, mostrando que no se angustiaba por la resolución del conflicto. Sin embargo, la cara de Williams no reflejaba lo mismo. El Paisa se mantuvo callado, cruzado de brazos sin ningún tipo de reacción.