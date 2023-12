El Ministerio de la Mujer ya no existe más y le cambiaron el nombre | LosPrimerosTv

El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que ahora baja de rango y se convierte en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Estará dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Así lo estableció el Decreto 86/2023 publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Mediante esta norma, el Gobierno nacional oficializó la modificación de estructuras dentro de la Administración Pública Nacional, que regía desde el 19 de diciembre de 2019 por el Decreto 50, cuando Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Sus titulares fueron Elizabeth Gómez Alcorta (2019-2022) y luego Ayelén Mazzina (2022-2023).

Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo un presupuesto de $77.171,71 millones de pesos para todo 2023. Registraba 1.263 personas empleadas a julio de 2023, según Chequeado.

El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que en la gestión de Alberto Fernández estuvo a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta y tras su renuncia de Ayelén Mazzina, fue una de las carteras más apuntadas por Milei durante la campaña para agitar el cierre de ministerios.

Las propuestas del Ministerio de las Mujeres

En 2023, el Ministerio de las Mujeres presentó el programa “MenstruAR” para “combatir desigualdades” porque, según Mazzina, “menstruar es político”.

“Menstruar es político y pensar en achicar las brechas de la injusticia también es político. Y si las feministas todo el tiempo tenemos que dar explicaciones de nuestra agenda de igualdad de género, imagínense lo difícil que fue en su momento -y que sigue siendo- hablar de menstruación y poner este tema en la agenda de la política pública”, dijo.

“Más que un ‘ministerio de la menstruación’, yo digo que es un ‘ministerio con ovarios’ porque a mí no me da pudor ni hablar de menstruación ni garantizar más derechos que son agenda de mayorías, no de minorías, porque las mujeres menstruantes somos más de 12 millones y las mujeres somos más de la mitad de la población”, afirmó la extitular del ministerio que ya no existe más.

Recordemos que en mayo de 2022, durante la presentación de su libro "El camino del Libertario", Milei encendió la polémica al apuntar contra ese ministerio y sostener que no pediría "perdón por tener pene".

"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley", avisó Milei.

Semanas atrás, en medio de la transición con el nuevo Gobierno, Mazzina insistió que "cerrar el Ministerio es una cuestión ideológica".

"Cerrar el Ministerio es una cuestión ideológica, no fiscal. El gasto del Ministerio representa el 0,2% del presupuesto total y su planta el 0,54%. Es decir, por cada cien pesos que gasta el Estado, dos centavos son para el Ministerio", sostuvo la ex titular de esa cartera que ahora fue reducida a subsecretaría.

En otra entrevista Milei también había avisado que eliminaría el Ministerio de las Mujeres al calificarlo como "un curro que utilizaron para perseguir ideológicamente a quienes piensan distinto".