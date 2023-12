Sol Pérez usó un particular look para Gran Hermano y causó muchos memes en las redes | LosPrimerosTv

La modelo dejó sin palabras a los televidentes de GH 2023 con su peinado insólito

miércoles 27 de diciembre de 2023

Sol Pérez sorprendió con su look en GH

Sol Pérez sorprende siempre en Gran Hermano (Telefe) como panelista de El Debate (Telefe), además de sus exhaustivos análisis de juego y estrategias de los jugadores, la ex chica del clima se destaca con los looks que elige para cada programa. El martes por la noche no fue la excepción y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Homenajes a íconos del cine, tendencias del pasado, combinación de telas y texturas, son algunos de los recursos que Sol Pérez utiliza para conformar cada uno de sus looks para El Debate. Son un tanto llamativos por su innovación y porte, y es quizás por este motivo que cada noche da que hablar, sobre todo en las redes sociales. Para su última aparición ante las cámaras lució un escotado vestido con cortes irregulares en tonos tierra, pero lo que más acaparó las miradas de la audiencia fue su cabello y accesorios.

Para su cabellera castaña, la panelista dejó de lado su característico pelo lacio para lucir abultados rulos realizados de raíz a punta, lo que generó gran volumen en la cabeza. Además, completó el look con un Nath, que se trata de un accesorio que popularizaron las mujeres de India, y es un aro al estilo cadena que va desde la nariz hacia la oreja. Pérez lo eligió en color dorado, en combinación con su vestido.

En X (antes Twitter) el look de la joven no pasó desapercibido. Además de verse plasmada la opinión de los usuarios aprobando o no el outfit, muchos se animaron a compararlo con reconocidas figuras, como con el cantante español David Bisbal o con el personaje Zinnia Wormwood de la película Matilda.

Su vestuario violeta, con un pronunciado escote y un llamativo adorno floral, no fue lo más comentado. El verdadero protagonista fue su cabello corto y enmarañado de rulos perfectamente definidos. Acompañando este estilo, Pérez optó por argollas de plata y un septum dorado con una cadena en la nariz.

Si bien usar joyería en la cara es una tendencia en auge que eligen it girls como Angelina Jolie o Madonna, el accesorio no fue bien recibido entre sus seguidores, que apuntaron al lugar del rostro que eligió la panelista para llevarlo

Entre las opiniones más divertidas, se leyeron mensajes como: “Expulsión para la estilista de Sol Pérez, por favor”, “Es imposible tomar en serio a Sol Pérez hablando de violencia doméstica si está vestida como la reina de Wakanda”, “Sol Pérez se esfuerza cada día para llevar el atuendo más HORRIBLE que hayamos visto”.

De Barbie sexy a peluca pixie: los looks de Sol Pérez

Cada programa de Gran Hermano es una oportunidad para Sol Pérez de deslumbrar con sus looks. Días atrás, al ritmo de Barbie girl, la mediática se grabó para Instagram con una lograda apuesta inspirada en la muñeca más famosa del mundo. Como pieza principal, eligió un minivestido rosa adornado con paillettes brillantes. El diseño es de escote strapless, tiene un pequeña abertura en el frente, un gran moño en la zona del busto y la silueta es ajustada al cuerpo.

Los complementos, en tanto, fueron esenciales en la apuesta: sumó un par de guantes cortos de color rosa, aros de argollas y un moño fucsia en la cabeza que coronó un peinado semirecogido bien tirante y alto, digno de la famosa muñeca. El maquillaje tampoco se quedó atrás y combinó las sombras de los párpados con el resto del vestuario y el labial.

Para el primer programa, en tanto, la panelista armó otra excéntrica apuesta que se robó miradas. Para el vestuario, eligió un top negro en forma de moño que dejó mucha piel a al vista, un pantalón engomado al tono y guantes largos. Completó el look con un par de aros colgantes largos con la palabra “queen” en strass y anteojos de sol estilo cat eye.

El elemento más llamativo del estilismo fue sin dudas una peluca morocha de corte pixie, un arriesgado peinado muy diferente al clásico pelo largo que usa en el día a día. El look se llenó de halagos en Instagram, desde “Espectacular” hasta “Amo cómo te queda el pelo corto”.