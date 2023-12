El Gobierno confirmó quién presidirá el CONICET y ratificó a Lavagna en Indec | LosPrimerosTv

Su misión, ni más ni menos, será sostener la credibilidad de las estadísticas públicas. Hijo de Roberto Lavagna, exministro de Economía (2002-2005) y candidato a presidente en 2007 y 2019, el actual titular del INDEC, cargo que asumió bajo la presidencia de Alberto Fernández, es licenciado en Economía graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA), político y profesor, y cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado. Entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, y mediante el Decreto 102/2023, el presidente Milei designó a Daniel Felipe Salamone como el nuevo presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Veterinario con un doctorado en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el doctor Salamone posee un largo historial en el campo científico. Como investigador principal en el CONICET y director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), ha mostrado dedicación a la innovación y a la aplicación práctica de la ciencia.

El veterinario no solo es reconocido por su liderazgo en el laboratorio de Biotecnología Animal del CONICET, sino también por su contribución a importantes avances, como la producción del primer ternero mediante fecundación in vitro. Su reciente llamado a una mayor sinergia entre el CONICET y las empresas privadas subraya su compromiso con la innovación aplicada. Salamone se ha animado a formatos y alianzas para buscar financiamiento en ciencia poco habituales. Desde hace años, es creador de puentes para empujar la búsqueda de capitales que financien proyectos científicos que requieren equipos de investigación, insumos y tiempo. Los piensa con el mismo ADN de los unicornios tecnológicos: a través de la creación de startups ‘made in Argentina’, capitales mixtos y conexión y alianzas con fondos de inversión internacionales. Poca o escasa mención al rol del Estado en este camino práctico de proyectos en la ciencia.

En noviembre pasado, cuando su apellido ya era una opción concreta para tomar las riendas del CONICET, Salamone dialogó con Infobae y, sin mediar preguntas, expresó: “Invito a los científicos argentinos a transformar el conocimiento en inversión”. Esta frase, uno de sus postulados, la repite como un mantra para enmarcar las decisiones que se deberán tomar sobre el sistema científico local.

Y en la misma línea, agregó: “Es insoslayable para cualquier planificación que se emprenda en ciencia el considerar que en la Argentina existe un 40 % de pobreza que no para de crecer”. Durante la entrevista con este medio, Salamone señaló que su visión está puesta en un nuevo modelo de hacer ciencia, pondera el Conicet como el organismo de investigación más prestigioso de Latinoamérica, aunque asegura que está perdiendo la carrera en innovación y publicación de papers frente a otros países de la región. “Nos pasó Chile y Colombia en estos dos campos”, ejemplificó.

Asimismo, esta mañana quedó oficializado el nombramiento de Pedro Vigneau como subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

Productor agropecuario en Bolívar, provincia de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y actualmente titular de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Vigneau trabajará bajo el ala del flamante secretario de Agricultura, Federico Vilella.