El Bicho Gómez renunció al Bailando 2023 | LosPrimerosTv

Una de las duplas más divertidas del certamen abandonó otra vez la pista. Según algunas versiones, el comediante se habría bajado solo sin avisarle a su pareja de baile

jueves 28 de diciembre de 2023

El "Bicho" y Anita

Una de las parejas más divertidas del Bailando 2023 se fue otra vez del certamen de baile. Según algunas versiones que corroboró Teleshow indicarían que el que se habría cortado solo fue el Bicho Gómez y Anita Martínez se habría enterado de la decisión de su compañero desde Carlos Paz, Córdoba, donde está por debutar con su espectáculo teatral.

Cabe recordar que una situación similar se había producido hace unos años, cuando la convivencia entre los dos no fue la esperada en el concurso. En aquel momento, se habló de muchos motivos, entre los que se mencionaron quejas y enojos a la hora de ponerse de acuerdo en las previas. Pero también salieron campeones en la temporada de baile del 2014 cuando sorprendieron con su humor y su virtuosismo a la hora de desplegar sus habilidades en la pista. En aquel momento, la pareja logró cumplir el sueño que tenían destinado: un refugio para perritos abandonados.

Este año volvieron a la pista para divertirse y bailar, donde los juegos cómplices con Marcelo Tinelli hacían reír a los espectadores. Si bien los dos tenían compromisos de trabajos ya asumidos con anterioridad, lograron ponerse de acuerdo en el plan a seguir para no perder la posibilidad de estar en el programa y además continuar con la fuente de trabajo. Tanto fue así que cuando Anita tuvo que viajar a Carlos Paz para hacer su obra de teatro Humor para toda la familia producida por La Flia ella misma había decidido hacerse cargo de los honorarios de un bailarín para ensayar los coreos, mientras que el Bicho, por su lado, haría lo mismo con el coach desde la ciudad de Buenos Aires. El proyecto consistía en que Anita volvería de Córdoba el día que tuvieran que bailar en el ciclo de Marcelo Tinelli, previamente la pareja iba a ensayar y luego se presentarían en el programa. Estaba todo acordado con la producción, que aceptó la propuesta para que pudieran seguir en el certamen.

Sin embargo, comenzaron a surgir rumores de peleas entre ellos. Durante el martes pasado, el Bicho negó cualquier conficto con su compañera. “Ninguna pelea, solo que Anita se fue hacer temporada a Córdoba, es más, ahora está allá porque debuta el 28 de diciembre y se hace muy difícil ensayar”, comenzó diciendo el actor cómico. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de continuar en el certamen, fue escueto y evasivo. “El programa termina a fines de enero. Quizás Anita siga con un bailarín que pueda ensayar ella en Carlos Paz”, respondió sin dar demasiadas certezas al respecto.

Durante este miércoles, mientras transcurría el programa en la instancia de nominarse entre los participantes, pasaron todas las parejas alrededor de la pista. Marcelo anunció que de este próximo momento saldría el nuevo sentenciado. Así arrancó votando Brian Sarmiento y Soledad Bayona, quienes eligieron a Jony Lazarte y a Noelia Marzol “por una cuestión estratégica de juego”. Luego fue el turno de El Cone y Martina Peña, quienes votaron a Noelia Marzol y Jony Lazarte. El Tirri y Fío se decidieron por Tuli Acosta. En ese momento, se descompuso Milett Figueroa, por una baja de presión, y se retiró a su camarín. “¿Embarazo, no?”, le preguntó Pampita a Marcelo, quien negó tener información sobre eso. “Que yo sepa, no”, dijo contundente. Luego, continuó el programa con Coki Ramírez quien votó a Noelia Marzol y Jony Lazarte. Lali González se decidió por Noelia también “porque quieren llegar a la final”.

Finalmente, fue el turno del Bicho Gómez, quien estaba solo porque Anita se encontraba en Carlos Paz. “Se viene una cosa difícil”, anunció Marcelo y le preguntó cómo se sentía con todo esto. “Me es muy difícil a mí ensayar solo dos días que ella tiene libre, no soy bailarín, se me hace re complicado y hay que estar ciento por ciento para el show, no la quiero pasar mal, o presentar un mal show porque nadie se lo merece, entonces yo decidí que me tengo que bajar porque no soy bailarín y necesito ensayar mucho. Le buscamos la vuelta, tratamos de seguir avanzando y cada vez se nos complicaba más, la última gala lo demostró, no presentamos un buen show, a mí me gusta ensayar, darlo todo. Si Anita tiene ganas de seguir bailando, por ahí ella puede seguir bailando con un bailarín. Lo lamento muchísimo porque tengo ganas de estar, le agradezco al público, a vos, al jurado, me da mucha lástima tener que abandonar el show pero tampoco quiero estar acá pasándola mal. Me encantaría que Anita siga en el certamen, yo puedo venir a hacer las previas con ella, es una chica que adoro”, explicó.

En tanto, Gabo Usandivaras, el coach de la pareja, realizó al mismo tiempo en que se emitía el programa, una publicación en su cuenta de Instagram. “Hoy cerré un ciclo para darme espacio y energía a los procesos de un ciclo más grande y que me pide prioridad. O sea, a mi vida. Hace unas semanas que vengo sintiendo desconexión placer/disfrute con mi desarrollo en el programa y la insatisfacción me generaba una ansiedad que no sumaba en este presente de mi vida. Y me era prioritario pasar la última semana del año a conciencia y con los pies en la pura tierra. Por ello, hoy a vísperas del segundo aniversario a la elegida partida de mi hermana es que tomo estas elecciones para tener espacios y sentir que soy yo maternando y paternando este proceso para brindarme amor y espacio para transitarlo. NO HAY QUE DEJAR MORIR EL JUEGO. Son procesos importantes y los comparto con mucho amor. El mismo que recibo de ustedes cada vez q les abro mi corazón”, escribió el bailarín y coach visiblemente emocionado.