Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio con una foto romántica | LosPrimerosTv

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles se mostró a los besos con el joven que logró conquistar su corazón

jueves 28 de diciembre de 2023

Juana Tinelli

Juanita Tinelli suele utilizar sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores imágenes y videos tanto de su vida personal como laboral. La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles había publicado varios mensajes enigmáticos hasta que finalmente decidió blanquear su reciente noviazgo

En su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene casi 3 millones de seguidores, la modelo posteó una imagen a los besos con su pareja, Mija Mamruth. Además, aprovechó para arrobarlo en la imagen y de esta manera quedó clara la identidad del joven que conquistó su corazón.

Hasta el momento, solo se conoce su nombre, ya que Mija tiene su cuenta de Instagram en modo privado, por lo que no hay mucha información sobre su vida. El único detalle es que tanto el conductor del Bailando 2023 (América) como su hijo Francisco Tinelli lo siguen, por lo que habrían dado el visto bueno a este romance.

Además, en las redes sociales la modelo Francesca Ribero también compartió una tierna postal de la pareja. En esa fotografía se puede ver a la modelo con un vestido con cuadros blanco y negro mirando a su novio, quien también está sonriendo.

Aunque Juanita ha tenido un perfil bajo respecto a su vida sentimental, se ha mostrado de manera pública con otras parejas. Durante más de dos años, la joven mantuvo una relación amorosa con Mika Bonomi. Anteriormente, tuvo un vínculo con Félix Delfín Buenader.

En la actualidad, la modelo vive entre la Argentina y Francia. Ella suele viajar al país para visitar a sus seres queridos y luego vuelve a trabajar a Europa. A través de Instagram, muestra imágenes de los shootings que realiza, que son las famosas campañas de fotos con alguna marca, también se la pudo ver desfilando en pasarelas de empresas de lujo y en alguna que otra publicación descansando o pasándola bien con su familia cuando viene de visita. Por estos días, se encuentra en José Ignacio a la espera de la llegada de su familia para pasar fin de año.

Boda en 2024

Por otra parte, la familia Tinelli se prepara para celebrar la próxima boda de Cande con el cantante Coti Sorokin en marzo de 2024. La influencer y el artista tuvieron varias idas y vueltas, sin embargo pudieron dejar atrás sus diferencias y apostaron nuevamente al amor. Tanto así que hasta decidieron formalizar su relación con una gran boda a la que invitarán a sus amigos y seres queridos.

“No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerlo”, dijo Cande sobre su boda, en una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z. Luego, aclaró cuál es su condición: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.

“Quiero algo muy tranquilo”, anticipó la cantante. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó sobre el tipo de festejo con el que fantasea. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.