Médicos tucumanos realizaron una inédita cirugía | LosPrimerosTv

Se trata de un reemplazo parcial del cuerpo mandibular y de las ramas izquierdas, juntamente con el complejo articular-témporo-mandibular del mismo lado.

jueves 28 de diciembre de 2023

El jefe de Cirugía y Traumatología Oral y Maxilofacial del Hospital Padilla, doctor Eduardo Hassan, brindó detalles sobre la compleja intervención que se practicó en una joven paciente que presentaba un tumor de media mandíbula, el cual se reemplazó con una prótesis customizada como se hace en los lugares más especializados del mundo.

El reemplazo parcial del cuerpo mandibular y de las ramas izquierdas, juntamente con el complejo articular-témporo-mandibular del mismo lado, se realizó con éxito y por primera vez en el sector sanitario público, a cargo del ministro Luis Medina Ruiz: “En la parte privada ya lo hicimos por primera vez con mi equipo y esta es la segunda intervención del tipo, pero la primera que se hace en la parte pública. Hoy controlamos a la paciente y se encuentra en óptimas condiciones, con una evolución favorable acorde a la envergadura de la intervención”, definió Hassan.

La hemimandibulectomía que se le practicó a la paciente era la mejor alternativa terapéutica para contrarrestar un queratoquiste de media mandíbula que la joven presentaba y que generaba altos riesgos potenciales para su salud: “Hablamos de una prótesis customizada porque es realizada a medida para ella y copia en un alto porcentaje la anatomía del cuerpo óseo, tanto de la mandíbula, como de la rama y la articulación con el reemplazo articular. Esto tiene un alto costo y debo agradecer todo el apoyo de este hospital y de la dirección para poder llevar a cabo ese tipo de cirugía”.

A través de un reemplazo con una prótesis customizada en este tipo de patologías, se puede devolver la anatomía y la función, pero fundamentalmente se devuelve la estética a la persona que padece de la problemática. El tipo de patología que esta paciente tiene representa alrededor de un 10 o un 20% de este tipo de queratoquistes, generalmente asociados a una pieza dentaria retenida.

“Ella ya fue intervenida en Buenos Aires con una cirugía conservadora, pero cuando llegó a nuestro servicio el estado del queeratoquiste era avanzado y el riesgo era que vaya absorbiendo toda la mandíbula, ya había absorbido la línea de defensa de la misma, que es el borde inferior, y en cualquier momento se podía producir una fractura patológica, estaba tomado el cóndilo de la mandíbula, es decir todo el lado izquierdo, entonces no quedaba otra opción que hacer un reemplazo”, detalló el referente.

Siguiendo esta línea Hassan explicó que antes se colocaba una placa de titanio, pero que generalmente tendía a hacer una exposición por decúbitos, por la presión de los tejidos blandos con la placa. Anteriormente también se colocaba una prótesis microvascularizada o un injerto microvascularizado del peroné, que también representaba un alto porcentaje de rechazo por reabsorción.

Lo último que se hace en el mundo entero en la actualidad y por lo que estamos a la vanguardia, es un reemplazo con prótesis customizada, por medio de la cual los músculos masticadores y todos los que se insertan en la mandíbula distribuyen la fuerza del trabajo a lo largo de la prótesis y no en el anclaje de los tornillos nada más.

Desde el servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Padilla se realizan también otras intervenciones de gran envergadura, como lo son las cirugías ortognáticas: “Solamente se las practica en el Hospital Padilla en la parte pública y se las realiza desde cero, desde el momento de diagnosticar al paciente, el tratamiento ortodónico pre quirúrgico, la cirugía ortognática y el mantenimiento de ortodónica post quirúrgico”.

Las consultas, explicó, se reciben por demanda espontánea, por orden de llegada, así como por medio de la asignación de turnos programados telefónicos. El equipo de trabajo está conformado por los doctores Dip, Robles, Jaimovich, González, Hofer, Soto y un médico especialista en cirugía plástica, el doctor José Ruiz.

Adriana Beatriz Paz, la paciente operada, comentó que afortunadamente se siente muy bien a lo largo del iniciado proceso de recuperación: “La relación con el equipo que me operó fue y es excelente, para mí son los mejores profesionales. Mi vida antes de la cirugía era complicada, porque yo en parte me sentía limitada en algunas cosas, pero esto que se ha generado ahora me va a ayudar en un montón de cosas”.

“Me sentí totalmente contenida y cuidada por estos excelentes profesionales, que han estado constantemente al lado mío y apoyándome en todo, ahora solo resta atravesar el post-operatorio y los controles. Esto es algo de por vida, por lo que tengo que hacerme controles periódicos”, finalizó agradecida.