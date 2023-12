"Las ideas que impulsa Milei son las que me movieron a mí a participar en política" | LosPrimerosTv

Durante una entrevista en La Nación+, Mauricio Macri le brindó un gran respaldo al libertario: "Son 18 días donde se marcó la agenda de cambio del presidente".

jueves 28 de diciembre de 2023

El expresidente Mauricio Macri respaldó las desregulaciones económicas que propuso el mandatario Javier Milei, quien emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y envió un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso, que será tratado en las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero.

"Cuando decidí no ser candidato, una de las razones fue que las ideas no son de una persona, sino no termina nunca de fortalecerse. Por eso, las ideas que impulsa Javier Milei son las que me movieron a mí a participar en política. No son ideas macristas, vienen de la experiencia de la humanidad, de la modernidad, de la competitividad...", detalló el exjefe de Estado sobre las propuestas del economista libertario.

🗣️ "El DNU es legal, es constitucional".



El exmandatario Mauricio Macri defendió el decreto que firmó Javier Milei y aseveró: "Estamos al borde del precipicio".



— La Nación Más (@lanacionmas) December 28, 2023

Durante una entrevista en La Nación+, Macri le brindó un gran respaldo al flamante presidente: "Son 18 días donde se marcó la agenda de cambio del Presidente. Él propuso cosas más controvertidas durante la campaña, con lo cual ha propuesto una cantidad de reformas que son aún menores de lo que dijo que iba a hacer, por lo cual no hay que sorprenderse. A él lo votaron expresando una propuesta de cambio, en un contexto de extrema fragilidad".

Uno de los principales argumentos que utilizó Macri para sostener que la sociedad apoya las determinaciones del Gobierno fue el resultado de los comicios: "El 56% tan impresionante que sacó Javier Milei en la segunda vuelta muestra una vocación de cambio mucho más profunda que la que tuvimos en 2015. Y él está haciendo eso, demostrar que el cambio es total. El DNU lo que viene a decir es 'liberemos a los argentinos'. Acá se vino a decir confiamos en los argentinos". /C5N