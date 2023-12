Netflix abre las puertas a la versión más emocionante de la vida de Jesús | LosPrimerosTv

“The Chosen”, la serie que se convirtió en un fenómeno global, desarrolla una perspectiva más cercana de los personajes bíblicos

viernes 29 de diciembre de 2023

Sin duda, esta es la producción inspirada en la figura de Jesús más popular de nuestros tiempos. Los elegidos (The Chosen) es una serie de televisión estrenada en 2019 que desarrolla la vida del mesías del cristianismo bajo un lente más cercano. Aunque la historia central sea ampliamente conocida, el enfoque que propone el director Dallas Jenkins es fresco y atractivo. Un Jesús que tiene sentido del humor, discípulos con dilemas cotidianos. Son personajes que tienen particularidades y que transmiten emoción real. Debido a su impacto, Netflix añadió la primera temporada al catálogo en 2022 y, antes de finalizar 2023, incorporó las dos temporadas siguientes.

La serie protagonizada por Jonathan Roumie repasa el ministerio de Jesús a través de los ojos de las personas que interactuaron con él. La trama se teje en el contexto de la opresión romana en el Israel del siglo I, con referencias claras a eventos de los evangelios, pero además desarrolla contenido adicional en los vacíos que no son explícitos en el texto religioso. ¿Cómo fueron las vidas de los discipulos antes de encontrarse con el maestro de Galilea? ¿Cómo reaccionaban los líderes religiosos de la época? En la temporada 1, el relato se centra en los hermanos Pedro y Andres, en María Magdalena, Mateo y Nicodemo. Para la segunda entrega, el hijo de José y María se desplaza a territorios próximos como Samaria, Siria y Judea, haciendo milagros y ganando más seguidores.

Por otro lado, en la tercera temporada se retrata el regreso a Capernaum, cuando la popularidad de Jesús parece amenazar los intereses de otros grupos sociales y políticos de la época. La cuarta entrega de The Chosen, a estrenarse en febrero del 2024, presentará los incidentes que rodearon su viaje y llegada a Jerusalén.

Un éxito colectivo

La serie ha sido elogiada por su narrativa y su capacidad para infundir humanidad y profundidad a los personajes bíblicos. Altas calificaciones en plataformas como IMDB y Rotten Tomatoes demuestran el éxito de la propuesta en cuanto a las actuaciones y al apartado visual.

The Chosen surgió como un proyecto de crowdfunding, al realizarse sin intervención de los grandes estudios de Hollywood. Su estrategia recaudó 10 millones de dólares para la primera temporada y sumó varios millones más para las entregas posteriores. Además, se financia con la producción de mercancía relacionada como camisetas, libros y DVDs.

A pesar de su popularidad, “The Chosen” no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores han criticado las libertades creativas tomadas en la serie, cuestionando que ciertos elementos ficcionados no se alinean completamente con las narrativas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los creadores de la serie han enfatizado que su intención no es agredir ni complacer a nadie, sino ofrecer una representación bíblica, histórica y culturalmente informada. Para ello, la produccion recibe retroalimentación de diferentes perspectivas religiosas, incluyendo un rabino judío, un teólogo evangélico y un cardenal católico.

¿Dónde ver “The Chosen”?

Las tres temporadas de Los elegidos constan de 24 episodios en total. Puedes ver la serie en su aplicativo oficial, o en Netflix.