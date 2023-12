Cómo es la "cría" de carne de laboratorio que podría revolucionar la alimentación | LosPrimerosTv

Hace una década se obtuvo la primera hamburguesa cultivada “in vitro”. Ahora, en EEUU, parece que se empezará a consumir carne obtenida en laboratorios.

viernes 29 de diciembre de 2023

Todos se preguntan: ¿una nueva era de la alimentación? En este post vamos a comentar cómo se elabora la carne cultivada en laboratorio aprobada en EEUU. Luego de mucho tiempo, estas proteínas artificiales serán permitidas.

Dos empresas pioneras: Upside Foods y Good Meat

El gobierno de EEUU ha autorizado a estas dos compañías a expender carne de laboratorio. Ambas empresas cuentan con instalaciones que cultivan carne a partir de células animales. Algo que ha recibido comentarios encontrados.

Muchos objetan esto, pero hay una realidad: no hay suficientes terrenos para el cultivo de animales de granja. Por otra parte, se evita el sacrificio de animales, lo cual ha sido muy criticado en épocas recientes.

Las opiniones contrarias señalan que, quizás, no sea saludable no comer carne natural. La realidad es que no se trata de sustitutos vegetales, ni tampoco una proteína que imita la carne. Es carne obtenida en laboratorios.

¿CÓMO SE OBTIENE ESTA CARNE EN LOS LABORATORIOS?

Esta carne artificial se cría en unas estructuras llamadas “biorreactores”, que no son otra cosa que unos tanques de aceros donde se cultivan “células de animales”. Se requiere de un suero especial que sirve como medio de cultivo.

Para el cultivo de carne, se suele usar: células madres de animales vivos, óvulos fecundados o células extraídas de ciertas zonas del cuerpo de animales de granja. La selección del material inicial es de mucha relevancia.

El suero de cultivo incluye: aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, vitaminas, sales y ciertas sustancias químicas obtenidas por ensayos en laboratorios. Es así como las células sobreviven y se reproducen con rapidez.

Las células crecen juntas, formando láminas. Esas láminas se cortan y salen a la venta. No es la primera vez que se hace; pues en Singapur la empresa Good Meat ya había conseguido permiso de vender carne de esta manera.

No hay desperdicios: nada de huesos o intestinos que se deshechan al despiezar a un animal. Las láminas con células solo reproducen la carne comestible. Para efectos prácticos, parece una excelente opción.

ALGUNOS DETALLES SOBRE LA CARNE CULTIVADA EN EEUU

Los restaurantes están obligados a notificar, en sus menús, cuando los platillos son elaborados con carne artificial. A su vez, los laboratorios deben siempre usar materia prima de calidad, las mejores células para cultivar.

Por ahora, solo dos empresas tienen permiso. Se espera aminorar el impacto de la ganadería en el ambiente. A su vez, minimizar gastos y que ya no se sacrifiquen animales de modo masivo para el consumo humano.

¿Te imaginas que la humanidad solo coma carne de laboratorio? Algo que parece extraído de una historia de ciencia ficción, pero que está sucediendo. Los tiempo anuncian un futuro con indiscutibles sorpresas.

Fuente: La Bioguia