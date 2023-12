El Gobierno cuestionó a la CGT por el paro: “Quizás tengan otros intereses” | LosPrimerosTv

Adorni, el vocero presidencial, afirmó que la Argentina tiene una situación de informalidad laboral y salarios bajos, y apuntó contra la dirigencia sindical por no manifestarse durante el gobierno anterior

viernes 29 de diciembre de 2023

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de la central obrera, que lanzó una huelga para el 24 de enero en rechazo a las medidas presidenciales a tan solo tres semanas del gobierno de Javier Milei.

“Quizás tengan otros intereses”, lanzó el portavoz, que también hizo una aclaración sobre el bono que la ANSES pagará a los jubilados y pensionados durante enero y febrero.

Con respecto al paro general anunciado por la CGT para el 24 de enero, el portavoz de Milei marcó: “Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas de trabajo que proponemos. Argentina está en un sendero complejo, se vienen meses muy difíciles, y nos llama la atención que no se entienda que el esquema laboral merece una modernización”.

En la misma línea, recordó que el último paro sindical fue en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri y cuestionó a la dirigencia por no protestar durante la administración de Alberto Fernández. “Durante la gestión anterior no hicieron paro y los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo y la inflación estuvo en un 200%. Es llamativo que quienes defienden de manera legítima los derechos de los trabajadores no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, tuvieron cuatro años para analizar la situación. Quizás tengan otros intereses”, lanzó.

Asimismo, el Gobierno confirmó el bono de $55.000 pesos a jubilados para enero, pero Adorni aclaró que el monto de febrero aún no está definido. En ese sentido, puntualizó: “Hasta que no exista una nueva ley, los jubilados van a ser compensados de manera mensual para que dejen de perder contra la inflación”. El pasado miércoles el Presidente envió su ley ómnibus al Congreso, que implica la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Mientras tanto, los haberes se actualizarán por decreto.