Diego Martínez ya firmó su contrato y es el nuevo entrenador de Boca | LosPrimerosTv

El club de Parque de los Patricios informó este viernes que acordó al recisión de contrato con el DT y luego fue anunciado por el Xeneize

sábado 30 de diciembre de 2023

Diego Martínez, nuevo entrenador de Boca: firmó su contrato hasta diciembre de 2025 (Foto: Prensa Boca),

Diego Martínez es nuevo entrenador de Boca. El DT de 45 años firmó este viernes por la noche un contrato hasta diciembre de 2025. De esta manera, el Xeneize pone rumbo fijo a la temporada del año que viene.

“Huracán rescindió el contrato con Diego Martínez”, inició el mensaje vertido en las redes sociales del cuadro de Parque Patricios, que agrega: “El ex entrenador aceptó las condiciones de la Institución y firmó el pago que se hará efectivo en los primeros días de enero 2024″. En este sentido, la entidad presidida por David Garzón precisó cuáles fueron las demandas para dejarlo ir a su antiguo líder: “Huracán exigió el resarcimiento correspondiente: los seis meses de contrato que tenía por delante Martínez y que decidió no cumplir, más el mes de comisión adelantada que había cobrado su representante”. “De esta manera, quedó totalmente desvinculado del Club”, sentenció.

El hombre de 45 años había llegado a Huracán en julio pasado con el objetivo puesto en sacarlo de la pelea por el descenso. Luego de un comienzo con tres derrotas consecutivas, cerró el primer semestre con un total de 12 victorias, 2 empates y 9 caídas en 23 partidos. Además, logró la principal meta de esquivar la baja de categoría sumado a que metió al club entre los ocho mejores de la Copa de la Liga. Cerró su participación en la eliminación por penales ante Platense en el Estadio del Bicentenario de San Juan.

Después de ese traspié, Diego Martínez mantuvo una charla con Garzón para manifestarle su negativa a seguir como DT. “Me dijo que lo llamaron de Boca”, contó el presidente, David Garzón, en charla con F90. Y añadió: “Me dijo que tenía varios sueños en el fútbol, que ese era uno y no lo quería dejar pasar”. Más tarde, lanzó una explosiva declaración en diálogo con Radio La Red: “Está bien, que vaya adonde quiera. Es real, llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Y nosotros nos tenemos que hacer valer. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Son las reglas del juego”.

Luego del anuncio del Globo, Boca Juniors utilizó sus redes sociales para presentar de manera oficial a su flamante entrenador. “Diego Martínez acordó su vínculo con Boca y es el nuevo entrenador hasta Diciembre de 2025”, publicó el Xeneize en sus redes sociales junto a una foto del DT con el Chelo Delgado, en plena firma del contrato.

Pero no fue lo único. También hubo un provocador mensaje para el resto de los equipos del fútbol argentino. “¡Bienvenido al único grande, Diego!”, se puede leer en la publicación.

De esta manera, el Gigoló comenzará su camino al frente del equipo que viene de ser finalista de la Copa Libertadores el 2 de enero, día en el que los futbolistas de la Ribera regresan de sus vacaciones para iniciar la pretemporada en Boca Predio, en Ezeiza.

La carrera de Diego Martínez se construyó desde el ascenso con diferentes experiencias en Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland y Estudiantes de Caseros hasta su primera experiencia en Primera División al mando de Godoy Cruz. Su breve ciclo en el Tomba no lo acompañó con siete derrotas y dos empates en sus nueve partidos al mando entre agosto y diciembre de 2020.

Este mal paso no afectó su trayectoria en el banco porque Tigre confió rápidamente en sus aptitudes a partir de enero de 2021 y permaneció en el banco del Matador hasta junio pasado. Fue su etapa más prolongada con 111 partidos (48 victorias, 32 empates y 31 caídas). Llegó a la final de la Copa de la Liga 2022, instancia en la que cayó 3-0 contra Boca Juniors en Córdoba y, durante el primer semestre de 2023, disputó la Copa Sudamericana con el equipo de Victoria.