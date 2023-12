Fátima Florez emocionada por la presencia de Milei en el teatro: qué dijo del beso | LosPrimerosTv

La actriz que el martes pasado estrenó su espectáculo en el Teatro Roxy de Mar del Plata habló del apasionado momento en el escenario que vivió con el presidente.

sábado 30 de diciembre de 2023

Javier Milei cumplió la promesa que le hizo a Fátima Florez y viajó a Mar del Plata para ver su nueva obra de teatro. Después de vivir un apasionado momento en el escenario, cuando el presidente se subió y la besó, la actriz no ocultó su emoción.

Al aire de Polino Auténtico (Radio Mitre), comentó lo feliz que está con todo lo que le está pasando: “Estoy feliz Marce, acabamos de vivir un momento increíble, se subió Javier arriba del escenario a pedido del público, la gente ovacionó, amó ese momento y se vino un gran beso que duró, fue fuerte. Estoy muy emocionada, fue un día increíble”.

Acto seguido, el periodista, que forma parte de la obra Fátima 100%, la mandó al frente: “Desde ayer que estabas como una quinceañera, muy nerviosa para que todo saliera perfecto y salió perfecto”. Sin ocultar su satisfacción, la artista comentó: “Salió perfecto, fue la mejor, desde el debut salió todo bárbaro. Esta tuvo esa cosa especial que vino Javier y estábamos todos muy nerviosos, bailarines, músicos”.

“Fue un día inolvidable que va a quedar marcado para toda la vida. Que venga tu novio y que encima sea el presidente de Argentina es muy fuerte y doy gracias a Dios por este momento vivido”, agregó Fátima Flórez visiblemente emocionada y agradecida por el gesto de su pareja.

Para cerrar la entrevista, lanzó: “Estaba muy feliz de que él estuviera presenciando el show y lo miraba, después ya en el final rompió todo. Ahora vamos por más”.

“No hay plata”: así fue la imitación de Fátima Florez a Javier Milei en su debut teatral en Mar del Plata

Este martes, Fátima Florez debutó con su nuevo unipersonal en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Uno de los momentos más llamativos de la obra fue su interpretación de Javier Milei, presidente de la Nación y novio de la humorista.

Durante ese pasaje del espectáculo titulado Fátima 100%, la puesta en escena hizo referencia al líder de La Libertad Avanza. La bandera argentina empezó a flamear en las pantallas gigantes, mientras sonaba el hit de La Renga que acompañó al mandatario durante su campaña.

“¡Hola a todos, yo soy el león!”, se escuchó en los parlantes y el público ya se preparó para lo que se venía. Incluso, un puñado de los presentes se sumó a las arengas por los libertarios y gritos de “¡aguante peluca!”.

Fue en medio de esa efervescencia que la protagonista irrumpió muy bien caracterizada como su novio. Y, aunque tuvo momentos de mucha complicidad, la sátira no tuvo filtros.

No solo repitió los gestos y los latiguillos de Milei -como “viva la libertad, carajo”, “decían que no podía ser presidente”, “no hay plata” y “o sea, digamos”-, sino que se permitió hacer algunos chistes vinculados a los últimos anuncios. “En mi Gobierno, los peluqueros van a atender gratis porque el corta, no cobra”, lanzó.

Lo más divertido fue que en varios momentos, Fátima no logró contener la risa por haber logrado sacar a la perfección algunas de las particularidades de su novio y esas carcajadas fueron contagiosas entre todos los presentes. /TN