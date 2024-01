Encontraron muerta a la hija mayor del actor Raúl Rizzo | LosPrimerosTv

Durante una invitación al programa radial Sola en los bares, Quinteros habló de la relación que tenía con Rizzo y con sus hijas, a pesar de haberse separado de su pareja hacía mucho tiempo. “Hace más de 20 años que me separé, pero estoy al lado de mis hijas todo el tiempo sosteniéndolas porque es muy dura la situación. Porque él (Raúl) estuvo unas cuantas veces al borde de la muerte. Está vivo porque es un guerrero, pero a mis hijas en los informes siempre les decían ‘bueno, lo sacamos de esta, esperemos que no le ocurra nada para que siga progresando’ y le pasaba lo que decían ‘esperemos que no’. ‘Si todo va bien, si no llega a pasarle tal cosa’ y le pasaba esa cosa. La pasó muy mal Raúl”, expresó la actriz.

Luego, Quinteros habló de la relación y de la familia que construyó junto al actor: “Entre una cosa y la otra estuvimos juntos 23 años. Una vida. El padre de dos de mis hijas, mucha elección de vida porque nadie está con alguien por obligación. Fuimos profundamente felices, nos enamoramos, nos conocimos haciendo teatro en el Cervantes y fuimos muy amados. Yo lo amé, él me amó, tuvimos dos hijas maravillosas, elegidas, deseadas y construimos mucho. También a veces uno toma posiciones distintas frente a la vida más que a la profesión. Hay momentos donde tu vida va para acá y la del otro va para allá y está todo bien”, concluyó.

Raúl Rizzo, de 75 años, sufrió diversos problemas de salud. Sin embargo, uno de los más preocupantes fue cuando en 2021 contrajo coronavirus. Dueño de una extensa trayectoria artística, tuvo un cuadro grave ya que debieron intubarlo en terapia intensiva en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC). Aunque poco a poco logró recuperarse, recibió el alta médica cuatro meses después.

Su tránsito por la enfermedad fue durísimo. Entre los dos períodos de Covid y neumonía estuvo internado 50 días en el sanatorio y después, dos meses en el Centro de Recuperación Nuestra Señora de Luján en Flores sur. En ese proceso perdió buena parte de la masa muscular. Sus piernas estaban tan débiles que no lo sostenían. Comenzó un trabajo de rehabilitación con equipos de kinesiología respiratoria y general, terapia ocupacional, psiquiatría, fisiatría y fonoaudiología. Así, después de mucho esfuerzo y trabajo logró recuperarse, aunque le quedaron secuelas que los médicos esperan que se vayan con el tiempo.

Fuente: Teleshow