Una tucumana fue llevada a Catamarca acusada de estafas con tarjetas de crédito | LosPrimerosTv

Deberá declarar en una causa en la que otros acusados eligieron el silencio.

viernes 12 de enero de 2024

INVESTIGACION. Efectivos federales recaban las pruebas con la que comenzó el proceso que involucra a una tucumana.

Sandra Estefanía González fue extraditada desde Tucumán a Catamarca en el marco de la causa que investiga millonarias estafas con la utilización ilegal de tarjetas de crédito que, de acuerdo con los primeros testimonios, fueron captadas a través de la delegación del Correo Argentino en la capital de Catamarca por un empleado desleal y la complicidad de un tercer sujeto.

Fuentes judiciales informaron que la mujer fue trasladada a esta capital para ser indagada por su presunta participación en hechos de estafa.

La causa comenzó el año pasado en la Fiscalía de Instrucción N°7 con competencia en ciberdelitos entonces a cargo de Alejandro Gober -actualmente a cargo de Valeria Reyes-, secretaría a cargo de Adolfo Monllau Grima.

A partir de las denuncias efectuadas por varios damnificados se efectuó el cruzamiento de datos y a principio de marzo de 2023 se produjeron los arrestos de varios sospechosos, entre ellos Paulo Domingo Silva, Sebastián Mario Carabajal y Sandra Estefanía González, quienes con el paso de los meses y los avances en la investigación quedaron procesados.

Fueron imputados por tres hechos de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada", un hecho de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada, en concurso real y en calidad de partícipe primario", tres hechos de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada", y un hecho de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada, en concurso real y en calidad de partícipe primario".

Acusados en silencio

Los dos primeros fueron indagados y haciendo uso de sus derechos se mantuvieron en silencio.

Según se informó en las últimas horas del jueves, la tucumana será indagada en las próximas horas.

Durante los allanamientos efectuados el año pasado en domicilios de Valle Viejo, Capital y Fray Mamerto Esquiú, fue en la casa de Silva -el empleado del Correo Argentino-, donde se hallaron 12 bolsones del Correo con tarjetas de crédito y de débito, entre otras, boletas de impuestos y de servicios varios que no habían sido entregadas a sus legítimos destinatarios.

La pesquisa a cargo de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia estableció que el empleado infiel abría la correspondencia, extraía las tarjetas para ser clonadas con un dispositivo electrónico y luego las colocaba en el sobre original.

Con la tarjeta duplicada se efectuaban pagos de servicios públicos y de impuestos, además de concretar compras por montos mínimos con el objetivo de no despertar sospechas en los damnificados y desviar eventuales investigaciones judiciales y policiales.

A pesar de estas previsiones, los usuarios damnificados advirtieron que en los resúmenes de cuenta de sus tarjetas aparecían datos de operaciones que ellos no habían realizado. Efectuaron los reclamos pertinentes en las entidades expendedoras de las tarjetas y posteriormente radicaron las denuncias correspondientes, que fueron giradas a la fiscalía especializada.

Presuntamente los datos que obtenían de los plásticos eran comercializados a delincuentes de otras provincias que podrían ser Tucumán y Córdoba, donde la banda tendría ramificaciones. /El Ancasti