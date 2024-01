Los 5 alimentos que ha evitado un experto en longevidad de Harvard para rejuvenecer 30 años | LosPrimerosTv

El biólogo y experto en antienvejecimiento, David Sinclair, para rejuvenecer biológicamente 30 años se ha centrado en una dieta y ejercicio muy específicos

Si ves imágenes de este profesor de genética de Harvard del antes y después de su proceso, parece más joven en el de después. Pero no lo importante no es el exterior, donde puedes rejuvenecer relativamente, sino en el organismo, ya que gracias al estilo de vida, sobre todo evitando 5 alimentos, ha retrasado su edad biológica 30 años.

Se llama David Sinclair, un auténtico gurú del antienvejecimiento, y en este vídeo explica su experiencia y cómo lo hecho. Sin duda sus enseñanzas y ejemplo son claves y fidedignas, porque hablamos de uno de los mayores expertos en envejecimiento y epigenética. Este biólogo australiano es profesor de genética en la Escuela de Medicina de Harvard y codirector del Centro Paul F. Glenn para la Biología de la Investigación del Envejecimiento.

Qué mejor forma de investigar que con uno mismo, poniendo a prueba sus impresiones, procesos y resultados. A través de cambios en su estilo de vida y alimentación, el doctor Sinclair ha logrado mantenerse más joven de lo que sugieren sus años. ¿Cómo lo ha hecho? Podrás hacer lo mismo sin que tengas que ser millonario o realizar hábitos extraños.

El sencillo hábito alimentario para la longevidad

Antes de qué comer o no comer, cómo hacerlo. Un cambio fundamental que el Dr. Sinclair hizo en su dieta es reducir la frecuencia de las comidas. En lugar de comer constantemente durante el día, opta por un período de aproximadamente seis horas en el que consume sus comidas. Esto significa que a menudo se salta desayunos y se enfoca en una comida saludable y vegana para la cena.

La ciencia detrás de esta alimentación restringida en el tiempo sugiere que los largos períodos sin comer estimulan la autofagia, un proceso de limpieza profunda en el cuerpo que ayuda a ralentizar el envejecimiento. Los famosos ayunos intermitentes, cada vez más recomendados y aplicados.

Los alimentos que come el experto genetista para estar más joven

David Sinclair se ha convertido sobre todo en un comedor de plantas. Su dieta se centra en verduras de hojas verdes, té verde, aceite de oliva y alimentos ricos en polifenoles, que son compuestos vegetales que indican estrés en las plantas y pueden tener beneficios para la salud humana al activar las defensas celulares contra el envejecimiento. Estas plantas estresantes, como el té verde, el brócoli y las espinacas, son una parte esencial de su alimentación.

Los alimentos que evita para una edad biológica 30 años menor

Tan importante o más lo que no comes que lo que comes. Sinclair ha eliminado varios alimentos de su dieta para mantener su salud y juventud. Estos incluyen:

El azúcar y la fructosa, ya que los picos de azúcar en sangre pueden acelerar el envejecimiento. El azúcar es quizás el mayor enemigo de una vida larga y saludable. El Dr. Sinclair subraya que el consumo de azúcar, especialmente la fructosa, acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Reducir el azúcar no solo mejora la salud metabólica, sino que también previene la glicación de proteínas, un proceso que deteriora la función celular.

¿Cómo evitas el azúcar? Lo que hace él es priorizar alimentos naturales y no procesados, utilizando endulzantes naturales como stevia o fruta del monje con moderación. También evita las bebidas azucaradas y los jugos procesados.

Carbohidratos refinados: están presentes en el pan blanco o galletas y tienen un efecto similar al azúcar en el cuerpo. Elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre, provocando picos de insulina y contribuyendo al envejecimiento acelerado. El Dr. Sinclair recomienda limitar estos carbohidratos y optar por opciones integrales y ricas en fibra. Opta por granos integrales como quinoa, avena o arroz integral e incluye en tu dieta carbohidratos complejos como legumbres y vegetales.

Ha reducido significativamente su consumo de carne y productos lácteos, centrándose en alimentos basados en plantas. El alcohol también está fuera de su régimen casi en su totalidad, salvo el vino, ya que puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo.

Como alternativas a la proteína animal, incluye más legumbres, frutos secos y semillas en tu dieta. Experimenta con fuentes de proteína vegetal como el tofu, el tempeh y la quinoa.

Alimentos ultraprocesados y todos aquellos que contienen aditivos, conservantes y sabores artificiales que pueden afectar negativamente la salud y acelerar el envejecimiento. El Dr. Sinclair aconseja evitar estos alimentos y priorizar opciones naturales y mínimamente procesadas.

Para ello, lee las etiquetas y evita productos con listas largas de ingredientes desconocidos. Opta por alimentos frescos y preparaciones caseras.

El consumo excesivo de alcohol: aunque el vino tinto contiene resveratrol, un compuesto beneficioso para la salud, el consumo excesivo de alcohol es perjudicial, e incluso otros expertos son partidarios de la abstemia total para una mayor longevidad. David Sinclair recomienda simplemente moderación en el consumo de alcohol y, si es posible, optar por bebidas no alcohólicas.

Por ello, si eliges beber, opta por vinos con alto contenido de resveratrol como el Pinot Noir y explora alternativas saludables como tés de hierbas y agua con infusión de frutas.

Regla de ejercicio para la longevidad

Aparte de los 5 alimentos a evitar, Sinclair enfatiza la importancia del ejercicio en su estilo de vida. Su regla es simple: hacer ejercicio tres veces por semana, llevar su cuerpo al límite hasta quedarse sin aliento durante al menos 10 minutos. Este estrés en el cuerpo se traduce en beneficios notables para la salud y la longevidad, como la reducción de las tasas de enfermedades en un 30 por ciento o más.

Como ves, el enfoque que David Sinclair ha adoptado es riguroso, pero fácil y asequible de seguir, para mantenerte joven y saludable a medida que envejeces.

Fuente: Telva