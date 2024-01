Cuánto mate por día se puede tomar según los expertos | LosPrimerosTv

Y qué puede pasar si nos excedemos de ese límite. Beneficios de la infusión preferida de los argentinos.

Si bien no hay un límite para la cantidad de mate que se puede ingerir diariamente, la recomendación es tomar de 3 a 5 mates en desayuno o merienda, es decir, no más de un litro por día, según la Consultora de Salud Integral.

Además existen diferentes riesgos que hay que tener en cuenta en caso de arrastrar una enfermedad o condición especial, como un embarazo.

Para aquellos que no tienen riesgos especiales, el consumo promedio recomendado suele ser de 12 a 23 gramos de yerba por día, lo que generalmente es suficiente para preparar menos de 1 litro de infusión al día.

Si estás embarazada se recomienda no consumir más de 350 ml de mate al día por el peligro de aumentar el riesgo de abortos y partos prematuros a causa de la cafeína.

Si sos hipertenso, tené en cuenta que el café y el mate pueden aumentar la presión arterial. Es importante consumir cantidades que no generen síntomas y monitorear su efecto en tu presión arterial.

Si tomas inhibidores de la monoaminooxidasa (usados en depresión o Parkinson) tené precaución, ya que el mate puede interactuar con estos medicamentos. No hay una dosis específica, pero cuanto menos consumas, menor será el riesgo de interacciones.

Los beneficios de tomar mate

El mate es rico en polifenoles, que son compuestos con un fuerte poder antioxidante. Estos polifenoles ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo y a protegerlo contra el daño celular. De hecho, el mate caliente, la forma de consumo más común, contiene un 60% más de antioxidantes que el té verde.

El mate contiene vitaminas del grupo B, que son esenciales para diversas funciones corporales, incluida la producción de energía y la formación de células sanguíneas. También aporta vitamina C, que es crucial para el sistema inmunológico. Es importante que el agua de infusión no esté demasiado caliente para preservar la vitamina C.

También contiene minerales como el potasio, fundamental para el funcionamiento adecuado del corazón, y el magnesio, que facilita la absorción de proteínas en el cuerpo. Además, puedes encontrar hierro, calcio y fósforo en el mate.

Además, es rico en xantinas, que incluyen cafeína, teobromina y teofilina. Estas sustancias bioactivas estimulan el sistema nervioso central, mejoran la actividad mental, aumentan los niveles de energía y la concentración. La mateína, similar a la cafeína, combate la fatiga mental y física, al igual que el café.

Por otro lado, el mate es una bebida que tiene un bajo contenido calórico y es baja en sodio, lo que lo convierte en una opción saludable para muchas personas.

En resumen, el mate ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, desde antioxidantes hasta vitaminas y minerales, además de ser una fuente de estimulantes naturales y una bebida baja en calorías y sodio.

Siempre que se lo tome dentro de la cantidad recomendada.