Dos muertos y cinco heridos tras un choque entre un camión y un colectivo en Buenos Aires | LosPrimerosTv

Los fallecidos son dos hombres “de entre 30 y 40 años” que viajaban en la caja del camión y fueron despedidos por el impacto. Las personas lesionadas fueron hospitalizadas.

viernes 12 de enero de 2024

Dos personas murieron tras un choque entre un camión y un colectivo de la línea 99 en el barrio porteño de Balvanera y cinco heridos fueron trasladados para recibir asistencia por politraumatismos, informó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti.



Por el siniestro vial, que ocurrió en la mañana de este viernes en la esquina de Viamonte y Paso, fallecieron dos hombres “de entre 30 y 40 años” que viajaban en la caja del camión y fueron despedidos por el impacto, y otras cinco personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital General de Agudos Carlos Durand y al Hospital Ramos Mejía, indicó Crescenti, quien encabeza el operativo de asistencia en el lugar.



“Dos personas volaron del camión al impactar con el colectivo, cayeron al asfalto, fallecieron en el acto. El conductor del camión y del colectivo y tres pasajeros fueron derivados al Durand y Ramos Mejía con politraumatismos”, dijo Crescenti.

Los dos hombres fallecidos estaban en la caja del camión, y perdieron la vida al caer a la cinta asfáltica tras el impacto



“Lamentablemente estábamos en un incendio en Gascón y Diaz Vélez cuando recibimos un alerta de la colisión de un colectivo con un camión, nos desplazamos rápidamente con creo que diez ambulancias”, agregó el titular del SAME, desde el lugar.



Personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad se trasladó al lugar al igual que ambulancias del SAME, que procedió a atender y derivar lesionados.



Los dos hombres fallecidos estaban en la caja del camión, que perdieron la vida al caer a la cinta asfáltica tras el impacto.



Los conductores del colectivo y del camión fueron auxiliados para salir y trasladados por ambulancias del SAME junto a tres pasajeros al hospital Ramos Mejía, informó Policía de la Ciudad.



Sobre el motivo del choque, Crescenti indicó que “alguien pasó en rojo” y que “hay que esperar la pericia”, mientras detalló que “el frente del colectivo y del camión están destrozados”.telam