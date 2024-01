Visita mundialista: Lionel Scaloni apareció pedaleando en una localidad de Córdoba | LosPrimerosTv

El DT de la selección argentina eligió la provincia para disfrutar de su otra pasión: el ciclismo.

viernes 12 de enero de 2024

n sus vacaciones en Argentina, y previo a volver a España, Lionel Scaloni apareció pedaleando en una localidad de Córdoba. El DT de la selección argentina sorprendió a varios vecinos que aprovecharon para inmortalizar el recuerdo en fotos.

Después de pasar unos días en sus pagos, Pujato, Scaloni se trasladó a la provincia para disfrutar de su otra pasión: el ciclismo. El entrenador llegó bien equipado y compartió el trayecto con varios amigos.

LA LOCALIDAD CORDOBESA QUE ELIGIÓ SCALONI PARA PEDALEAR

Con calzas, remera apretada y casco, el entrenador campeón mundial se mostró muy feliz de disfrutar un día en las sierras. Según trascendió, el grupo formó parte de la Vuelta a la Sierrita, un evento que comienza en Calamuchita, llega hasta Merlo y retorna a Embalse.

El ciclista, y vecino de Alta Gracia, Lito Oviedo fue quien publicó la foto de Scaloni en lo que sería la meta de la competencia llevada a cabo. Según Arriba Córdoba, la amistad entre ambos surgió cuando el cordobés la mandó ropa deportiva.

“Le mandé la indumentaria porque sabía que andaba en bici, me respondió y empezamos a tener una relación por las bicicletas”, contó. Luego de algunas charla, llegó la posibilidad de salir a disfrutar de la disciplina. “Me dijo que no podía venir y me invitó a su casa con unos amigos. Me dijo que hagamos una salida así él no iba a andar solo y automáticamente cargué la bici”, relató el ciclista.