6 fotos del “milagro de los Andes” recreadas en "La sociedad de la nieve" | LosPrimerosTv

El 13 de octubre de 1972, los jugadores del equipo de rugby Old Christians y varios acompañantes partieron en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya desde Montevideo hacia Chile a jugar un partido.

A poco para llegar a su destino, un error de navegación provocó que la aeronave se estrellara en un glaciar en Los Andes. De las 45 personas a bordo, solo 29 quedaron con vida tras el impacto.

Se dispusieron a resistir al hambre, el miedo y la pérdida decenas de grados bajo cero. El mundo los dio por muertos y tuvieron que recurrir a medidas extremas para vivir, incluyendo antropofagia.

Tras dos meses resistiendo y la muerte de varios de sus amigos, dos de los supervivientes salieron a buscar ayuda y la encontraron. Al final, solo 16 pasajeros fueron rescatados en diciembre del 72.

Ahora, más de 50 años después de los acontecimientos, la trágica y épica historia de supervivencia vuelve a ser contada en una película del director Juan Antonio Bayona: La sociedad de la nieve.

En el largometraje aclamado por la crítica, se recrearon con detalle varias fotos tomadas antes, durante y después del accidente, lo cual otorga a la producción de Netflix una mayor fidelidad a los hechos.

