Impresionante video: la Estación Espacial pasando frente al sol | LosPrimerosTv

Las sorprendentes imágenes fueron logradas por un astrofotógrafo rafaelino.

lunes 15 de enero de 2024

AUTOR. Eduardo Scharberger, astrofotógrafo rafaelino.

El 26 de diciembre, la Estación Espacial Internacional (ISS) cruzó el disco solar a las 15:05:43 horas.

Este acontecimiento fue visible dentro de una estrecha franja de menos de 5 km, cuyo centro pasaba por el Autódromo Ciudad de Rafaela.

Hasta allí se trasladó el astrofotógrafo rafaelino Eduardo Schaberger que logró captar el instante preciso en que la Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra a unos 400 km de altura y a una velocidad de 28.000 km/h, cruzó frente al Sol, un tránsito que duró unas 7 décimas de segundo.

En diálogo con Rafaela Noticias, Schaberger explicó: "Los tránsitos se producen por una cuestión de perspectiva, o sea, es como cuando sucede un eclipse de Sol, que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La Luna siempre está pasando por esa zona, pero que justo coincida con el disco del Sol, es un evento muy particular que sucede contadas veces. Bueno, lo de la Estación Espacial también pasa varias veces, muchas veces vas a ver que de noche o a la tardecita se la ve pasar, pero que coincida justo con el Sol o con la Luna es un hecho un poco más fortuito. Puede llegar a suceder según la zona en que estemos viviendo, según la latitud, varias veces al mes, pero no siempre se produce un tránsito de la Estación Espacial con este tamaño (como el registrado en diciembre), porque tiene que coincidir que pase justo sobre el disco solar en una hora en que está el Sol bastante alto".

Schaberger reveló sus métodos, utilizando un telescopio equipado con un prisma de Herschel y una cámara astronómica especial que saca 24 fotos por segundo de forma continua. También usa filtros que reducen la cantidad de luz solar y que resaltan la granulación del Sol. "Utilizo una aplicación de GPS para sincronizar el tiempo exacto, ya que la precisión es crucial", añadió. En cuanto al procesamiento de las imágenes, Schaberger explicó: "Las cámaras astronómicas son blanco y negro, trabajando en banda estrecha. Después, se añade el color en postproducción para resaltar la espectacularidad del Sol".

La entrevista también abordó la variabilidad de los tránsitos y la planificación cuidadosa necesaria. "Yo sé de estos tránsitos porque hay una página donde vos podés poner la latitud y la longitud del lugar donde estás y te informa de los tránsitos que hay de la Estación Espacial Internacional, ya sea frente al Sol o frente a la Luna, en un radio de hasta 200 km. Entonces ahí te informan de todos los tránsitos que hay durante el mes dentro de esa zona y después vos elegís a cuál ir si es que es favorable, porque a veces se pueden producir 10 tránsitos en un mes, pero hay uno solo que se puede fotografiar porque la Estación Espacial se ve grande", afirmó.

Schaberger compartió su experiencia viajando a diferentes lugares para capturar estos eventos. "Hay veces que los tránsitos pueden pasar como acá, o sea, cerca de la zona donde vivo, pero en ocasiones he viajado a lugares como San Cristóbal o Balnearia. Tengo fotos hechas cerca de Esperanza, en Humboldt, en Nuevo Torino, para el lado de Roca, de Fraga", explicó.

Sobre la Estación Espacial Internacional, cuya sigla es ISS de International Space Station, el astrofotógrafo rafaelino comentó que "se construyó entre varios países y mide 100 por 80 metros. La hicieron Estados Unidos principalmente, la Agencia Espacial Europea, Japón también puso lo suyo, Canadá y Rusia. Incluso hasta que aparecieron los cohetes de Elon Musk, los últimos lanzamientos a la estación espacial se hacían a través de cohetes rusos. La principal función que tiene la estación espacial es hacer experimentos, es algo de índole científico, se hacen experimentos de todo tipo, sobre física, medicina, astrobiología, astronomía, todo eso en microgravedad. No es gravedad cero, pero sí microgravedad. Entonces se hacen experimentos que acá en la Tierra no se podrían hacer. Dentro de la Estación Espacial Internacional, generalmente hay seis astronautas habitándola. No es la única estación espacial que hay, existe una china que hace muchos menos años que está, la están construyendo, agrandando, se llama Tiangong, pero es una estación espacial más chica (la quinta parte de la ISS). También la he podido fotografiar pasando frente al Sol en una ocasión".