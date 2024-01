Javier Milei en Davos busca el desembolso del FMI y defender su programa económico | LosPrimerosTv

Argentina volverá este martes a ser parte del Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en Davos. En la exclusiva villa alpina suiza, Javier Milei presentará su "modelo libertario" ante líderes de las principales potencias y 800 empresarios de alto nivel, mantendrá un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y buscará destrabar inversiones privadas.

Si bien el Gobierno reflotó la semana pasada el acuerdo caído con el organismo y el Fondo comprometió un desembolso de US$ 4.700 millones para respaldar el ajuste, el organismo todavía no confirmó cuándo se reunirá el directorio para autorizar el entendimiento. Esos dólares son necesarios para cancelar los pagos pendientes hasta abril, incluidos los US$ 1.950 millones que vencen a fines de enero.

El organismo respaldó el ajuste fiscal en marcha, pero no autorizó "plata fresca" a la espera de ver cómo avanza el programa "ambicioso". Hay expectativa por la reducción de subsidios a través de la suba de tarifas en luz y gas y la ley ómnibus que se debate en el Congreso. Si no es aprobada, Milei amenazó con endurecer el recorte del gasto para lograr el superávit primario del 2% del PBI.

En su primer viaje internacional como mandatario, Milei expondrá el miércoles, entre las 15.45 y 16.15 (11.45 y 12.15 de la Argentina), dentro de la temática denominada “Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado”, según Télam.

Si bien se desconoce el eje de su intervención, Milei defenderá las líneas vertebrales de su plan económico y buscará promover las inversiones extranjeras en Argentina.

El mandatario estará acompañado en el panel por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, que en esta edición también tendrá como disertante a la canciller, Diana Mondino.

Mondino expondrá también el miércoles dentro de la temática “Crear crecimiento y empleo para una nueva era”. La ministra de exteriores abordará el tópico “El realismo económico de América Latina”.

Además, integrarán la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, informó Télam. El regreso del Presidente a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 7.55. Además, participará el embajador de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein, hombre vinculado al mundo de los negocios y del deporte, de hecho, tras haber presidido el Comité Olímpico Argentino entre 2009 y 2021, aún integra el COI.

Este será el primer viaje internacional del mandatario tras asumir la presidencia. Según informó días atrás la Casa Rosada, Milei viajará este lunes en avión de línea regular rumbo a Frankfurt (Alemania), donde escalará el martes para viajar a Zúrich (Suiza) y, de ahí, por vía terrestre, llegará a Davos. El jueves emprenderá el regreso a Argentina, a donde tiene previsto llegar en la tarde del viernes 19. Será la primera ocasión en que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, asuma la jefatura de Estado.

La de Davos es la primera gran cita anual que marca la pausa de las expectativas y los temores para el resto del año, además de la única cumbre público-privada de alcance mundial en la que líderes políticos y dirigentes empresariales que mueven la economía mundial dialogan.