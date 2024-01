En Diputados, industriales se pronunciaron contra la importación de azúcar libre de arancel | LosPrimerosTv

El titular del Centro Azucarero Argentino pidió la exclusión del artículo 59 de la ley ómnibus ya que perjudica a algunos productores

martes 16 de enero de 2024

Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados

El Centro Azucarero Argentino (CAA) difundió un documento titulado “El sector azucarero en grave riesgo por dos iniciativas del proyecto de Ley Ómnibus”, con la firma de su presidente Jorge Feijóo.

Allí se afirma que “el mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715″. El dirigente añadió: “Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error, porque ella no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia”.

En este contexto, el representante del sector fue uno de los expositores durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata la ley ómnibus, iniciativa del gobierno de Javier Milei para la desregulación de los mercados y la flexibilización laboral, entre otras medidas.

El directivo solicitó en la reunión parlamentaria que se acepten los cambios presentados y que refieren al régimen de biocombustibles. A la vez, pidió la eliminación del artículo 59 de la ley ómnibus que deroga la Ley 25.715 de aranceles móviles para el azúcar.

Según informaron los diputados al final del encuentro, expusieron este lunes unos 65 representantes de los sectores afectados por el proyecto denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Entre ellos, de empresas, de productores, de organizaciones de profesionales de la salud y especialistas en derecho. De esa cantidad, alrededor de 56 cuestionaron este instrumento y solicitaron el rechazo de ese instrumento.

También se presentó en la Cámara Baja uno de los secretarios de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, quien rechazó las iniciativas propuestas por La Libertad Avanza (LLA) y ratificó el paro y movilización del 24 de enero próximo.

En ese marco, el titular del CAA pidió ante los diputados de los distintos bloques que se aprueben las modificaciones en el proyecto del Gobierno nacional, que estipula la liberación comercial de biocombustibles, entre otros aspectos. Esos cambios habían sido consensuados por las cámaras de empresas productoras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz del país el sábado pasado.

“Al conocerse el texto original de los artículos, del 307 al 315, el Centro Azucarero Argentino se ha dirigido a las autoridades nacionales y de las provincias productoras de azúcar y bioetanol y a sus representantes en la Cámara de Diputados para expresar objeciones varias a la misma. Alguna de ellas, han sido rectificadas en el texto modificatorio de esos artículos que el Poder Ejecutivo (Nacional) ha enviado al Congreso, según se pudo tomar conocimiento”, dijo Feijóo en su intervención mediante videoconferencia.

El directivo hizo hincapié en que “persiste uno de los núcleos de las objeciones: la participación del sector sucroalcoholero en la mezcla obligatoria y mínima del 12% de bioetanol con naftas”. “La ley vigente establece que el volumen correspondiente al 12% del consumo de naftas se debe asignar equitativamente a las materias prima caña de azúcar y maíz, un 6% a cada una, cuestión que está pautada hasta el 31 de diciembre de 2030, como lo establece el art. 1° de la Ley 27.640”, precisó.

Por su parte, las cámaras de bioetanol, tanto de caña como de maíz, presentaron a la Secretaría de Energía nacional y al Congreso una propuesta que “introduce mínimos, pero sustanciales e indispensables cambios al proyecto” como alternativa. Así lo confirmó el presidente del Centro Azucarero Argentino en Diputados.

“En el artículo 13 se especifica que del volumen destinado al abastecimiento para la mezcla del 12% obligatoria; un 6% corresponderá a caña de azúcar y otro 6% a maíz, cada uno de los cuales tendrá sus licitaciones separadas por precios. Esta separación es un imperativo consecuente del ciclo productivo de dichas materias primas, como lo es la cosecha estacional de la caña de azúcar (seis meses del año) y de su molienda dentro de las 24 horas de cosechada, muy diferentes a las posibilidades que ofrece el maíz”, detalló.

“También se preserva la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre de 2030, porque es inherente a la seguridad jurídica de las inversiones, y porque su respeto es una señal política en favor del desarrollo económico del país”, precisó.