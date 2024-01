Javier Milei se reúne con el FMI para defender su plan económico | LosPrimerosTv

En la cita anual que congrega a poderosos banqueros e inversores, el Presidente describirá su ideología personal y explicará a Kristalina Georgieva su programa de Gobierno

miércoles 17 de enero de 2024

Javier Milei junto a Diana Mondino, Nicolás Posse, Luis Caputo y Karina Milei en Davos

La gira internacional del Presidente, Javier Milei, y una reducida comitiva de funcionarios en Davos tiene como principal foco de atención el encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En ese marco y el de un mercado financiero local "inquieto", crece la expectativa por el discurso que brindará este miércoles cuyo título es “Libertad, la clave de la prosperidad”.

Este martes, hubo una reunión previa entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo con la Subdirectora Gerenta del Fondo, Gita Gopinath. Si bien estaba previsto que ese encuentro fuera con Georgieva, finalmente la audiencia será este miércoles, primero con los funcionarios y después con Milei.

En el primer contacto con la subdirectora del Fondo en Davos, se habría conversado sobre los aspectos técnicos que quedaron oficializados el jueves y también sobre las medidas que promueve el Gobierno, especialmente a través del mega DNU y la Ley Ómnibus. En este sentido, Caputo y Posse insistieron en la necesidad de que esas modificaciones cuenten con respaldo político y avancen rápidamente en el Congreso para cumplir con su plan económico.

Kristalina Georgieva habló este martes en el Foro Económico Mundial de Davos y consideró que en la Argentina hay “progresos en todos los frentes”. Además, dijo que la nueva administración está realizando una “corrección muy agresiva de algunas de las deficiencias que todos vemos”, en referencia al frente fiscal y la escasez de reservas.

Esos dos objetivos -al menos en lo que se conoce hasta el momento sobre las nuevas pautas del acuerdo- serán las más difíciles de cumplir por parte del Gobierno. En primer lugar, el entendimiento prevé que la meta del déficit primario, estipulada anteriormente en 0,9% del PBI, pase a 2% de superávit, mientras que la de acumulación de reservas prevé un incremento en US$10.000 millones.

“No vemos factible que el Gobierno alcance un superávit primario de 2% del PBI este año por pérdida de ingresos (mayor recesión a la esperada), menor ajuste del gasto social (mayor deterioro socioeconómico del estipulado) y dificultad en el Congreso para aprobar todas las iniciativas que suben (bajan) impuestos (gastos). No obstante, estimamos que en 2024 se alcance un superávit primario (0,5% del PBI), lo que no sucedía desde 2009″, analizó la consultora Equilibra.

Y para el objetivo de reservas, advirtió que la única manera de alcanzar el equilibrio es que el tipo de cambio real no se atrase -es decir, que no se podría sostener el crawling peg del 2% mensual o habría que avanzar en una nueva devaluación-, la brecha se mantenga y se produzca un ingreso neto de capitales.

“Esperamos una notable mejora de las ventas externas del sector agropecuario (US$15.000 millones adicionales) y una mejora de las exportaciones netas de energía y minería (US$5000 millones adicionales por mayores exportaciones y caída de las importaciones de gas en invierno) y la reducción del resto de las importaciones por menor nivel de actividad (aunque si el tipo de cambio se atrasa las compras externas podrían no caer significativamente, pues al removerse las trabas para importar -SIRA y CEF- se podría sustituir producción local)”, sostuvieron los analistas de Equilibra.

Es decir, que bien el acuerdo está alineado con el plan económico del Gobierno, no resolverá el problema de la falta de reservas en sí mismo. “Seguimos creyendo que el escenario más probable es el de un pronto abandono del crawling peg de 2% mensual que viene llevando adelante el BCRA desde la devaluación del 13 de diciembre. Mantener este ritmo de depreciación diaria implicaría llegar al inicio de la cosecha gruesa en marzo, con un tipo de cambio real en línea con el de julio de 2023, cuando el propio FMI consideraba que estaba atrasado y le pidió al por entonces ministro de economía Sergio Massa devaluar para destrabar nuevos desembolsos”, indicó Equilibra.

Lo cierto es que el encuentro de este miércoles entre el Presidente y los ministros será clave para cerrar de forma definitiva la séptima revisión del acuerdo, ya que aún no está confirmada la fecha de reunión del board del organismo y el Gobierno debe afrontar a fin de mes los US$1950 millones en vencimientos que habían sido anteriormente postergados.