El FMI ratificó su apoyo al duro plan de ajuste de Javier Milei | LosPrimerosTv

La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se mostró entusiasmada con el Gobierno: “Si tiene éxito, cambiaría el rumbo de la Argentina”.

“La economía argentina está tan mal que hay que sacudirla. El presidente Milei y su equipo están haciendo exactamente eso. Están ajustando la situación fiscal que está muy mal. Están aumentando las reservas que se han esfumado por completo”, subrayó en una entrevista que otorgó en Davos a la CNN.

Georgieva sostuvo que el Gobierno que preside Milei “está tomando buena atención al impacto social”. “Se están utilizando más recursos para ayudar a los niños, también para proporcionar alimentos y para promover cupones de alimentos”, sostuvo la búlgara, al frente del FMI desde 2019. “En definitiva, es necesario que se haga [el ajuste económico]. Es muy difícil de hacer. Si tiene éxito, cambiaría el rumbo de la Argentina”, remarcó.

La ejecutiva del FMI evitó dar precisiones respecto a si el apoyo del organismo internacional se traducirá en un mayor desembolso del previsto o en algún tipo de ayuda adicional. Georgieva confirmó que ya acordó con los funcionarios de la Argentina un nuevo desembolso de US$4700 millones, que el país utilizará para hacer frente a los vencimientos que tiene con el mismo FMI.

El encuentro de Javier Milei con Kristalina Georgieva generó expectativa, ya que es crucial para el Gobierno que el organismo habilite el desembolso de US$4700 millones lo antes posible y, además, porque una vez que el directorio cierre la séptima revisión del acuerdo quedarán selladas las nuevas metas del programa, que serán muy complejas de alcanzar.

En la reunión también estuvieron presentes la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Embajador argentino ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo, tal como informaron desde Presidencia.

“Voy a cumplir lo que prometí”, sostuvo el mandatario argentino, en alusión al ajuste del gasto público y la baja de la inflación.

Ante la titular del organismo de crédito, Milei ratificó su decisión política de aplicar un fuerte plan de ajuste para terminar con el déficit fiscal y atacar de raíz la inflación, según informó NA.

También le agradeció a Georgieva su predisposición para cerrar el acuerdo técnico con la Argentina y le explicó su hoja de ruta para ajustar el Estado, reducir la inflación y aumentar el PBI.

Este miércoles fue el primer encuentro entre Georgieva y el mandatario de la Argentina. “Muy buena reunión con el presidente de la Argentina, Javier Milei. Hablamos de los profundos desafíos económicos y sociales de la Argentina y de las medidas decisivas que se están tomando para reducir la inflación, promover el crecimiento liderado por el sector privado y utilizar el escaso dinero público para ayudar a las personas más vulnerables”, escribió la economista nacida en Bulgaria en su cuenta de X junto con una foto con Milei.

Very good meeting with Argentina's President Javier Milei @JMilei. We talked about Argentina's deep economic & social challenges and decisive steps underway to bring down inflation, promote private sector led growth, and use scarce public money to help the most vulnerable people. pic.twitter.com/eUw1Y8GdKc