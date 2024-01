Desesperada búsqueda en Pinamar: que pista detectaron los familiares de los desaparecidos | LosPrimerosTv

Un aviador local envió una imagen de lo que sería el bote en el que se trasladaban los amigos; “Estamos 80% seguros de que son ellos”, indicaron familiares

viernes 19 de enero de 2024

El kayak que fue avistado por un piloto privado en la zona de San Bernardo

Continúa el operativo para hallar a Ramón Román (56) y a Gabriel Raimann (38), los amigos que desaparecieron el domingo pasado tras haber ingresado al mar en kayak, los familiares continuaron con su búsqueda de manera particular. En medio de la angustia y desesperación, este miércoles salieron a recorrer la costa en helicóptero y avión, y llegaron hasta la zona de la Bahía de Samborombón, donde divisaron algo de color naranja.

“Detectamos un punto naranja que no sabemos qué es, nos acercamos lo máximo posible pero no pudimos distinguirlo”, dijeron los hijos de Román desde el destacamento de Prefectura donde aguardan novedades en compañía del resto de los allegados.

Los hermanos dieron aviso al Comité de Emergencia que está encabezado por la Subsecretaría de Emergencias del gobierno bonaerense junto a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y las Municipalidades de Pinamar y del Partido de La Costa.

María José, la hermana del pescador desaparecido, en tanto, da más detalles del hallazgo: “Esta foto nos la pasan el martes. El aviador es un vecino de Pinamar que nos quiso dar una mano y salió a rastrillar con su propia aeronave. En una de esas recorridas, encontró este kayak. Nos dijo que podía distinguir que era de color naranja y tenía flotadores amarillos. Este último dato es importante, porque no se lo habíamos mencionado a nadie hasta ahora”.

Durante el vuelo también advirtieron una especie de “choza”, que descartaron que sea algo de relevancia.

En las últimas horas se conoció otra pista que fue aportada por un piloto privado que participa de los rastrillajes: reportó el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

Lucas, hijo de Ramón, dialogó este jueves con medios locales y confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que “puede ser como no, no descartamos nada”.

“Un piloto del aeródromo de Santa Teresita estaba volando en búsqueda y encontró un supuesto kayak. El piloto está convencido de que es un kayak. No es lo mismo una foto que la vista humana en el momento”, explicó Lucas.

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería un kayak de color naranja, idéntico al que utilizaban Ramón y Gabriel el día de su desaparición, y con algunas partes faltantes.

Ayer al mediodía, las autoridades navales argentinas solicitaron al gobierno uruguayo que dieran aviso urgente a navegantes de la zona para colaborar con los rastrillajes.

Cabe mencionar que una hipótesis que barajaron los familiares de Ramón es que el kayak podría estar cerca de Uruguay, a unos 200 kilómetros al sur de Punta del Este. No obstante, fuentes del caso consultadas por este medio señalaron que esa posibilidad “es bastante remota” a partir de los análisis que realizaron los técnicos en la materia.

Mediante un comunicado, desde el Municipio informaron que “las acciones desplegadas desde Prefectura, hasta el momento, incluyen la movilización de dos guardacostas para realizar el relevo del guardacostas ‘Río Luján’”.

Por su parte, el patrullaje terrestre continúa con dos camionetas 4x4 desde el Muelle de Pescadores de Pinamar hacia la zona Norte, Costa Esmeralda y el Faro Punta Médanos, donde se montó la base de operaciones del Comité de Emergencia. El muelle también es el punto de partida para efectivos que patrullan a pie en dirección hacia la zona norte.