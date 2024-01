La reacción de Javier Milei tras las críticas de Adrián Suar a la ley ómnibus | LosPrimerosTv

A pesar de no hablar públicamente, el Presidente retuiteo todo tipo de ataques contra el productor, quien realizó fuertes críticas por la desfinanciación de la cultura.

domingo 21 de enero de 2024

El presidente Javier Milei usó sus redes sociales para mostrar su enojo con Adrián Suar, quien realizó fuertes críticas contra el Gobierno por las medidas de desfinanciamiento de la cultura y el cine que se aplicarían si se aprueba la Ley Ómnibus.

El productor y actor estuvo presente en el programa de Mirtha Legrand y aprovechó para reafirmas sus críticas contra la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno nacional:

"Espero que la ley no salga. Y también cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo", afirmó.

En este sentido, Adrián Suar indicó que "el presupuesto en Cultura es del 0,2%, es muy poco", al mismo tiempo que manifestó que "a veces no se informa bien".

"Tres fuimos fuimos al Oscar, ganamos dos premios, somos muy importantes. Es muy importante incentivar a las generaciones nuevas que vienen. Los futuros cineastas, dramaturgos, actores. El INCAA se gestiona solo, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación. No digas ‘desfinanciar’, no digas que la cultura no sirve. Argentina es un país al que le importa la cultura", manifestó, para luego pedirle al Gobierno que "tenga empatía".

Tras esto, Javier Milei se expresó a través de su cuenta de X dando RT a todos los usuarios que criticaron de forma furibunda al productor televisivo.

“Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico”, afirmó Suar en La noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand.

El actor y productor consideró que “ver a la cultura en términos económicos empobrece” y que “la Argentina es un país que la cultura le importa”.