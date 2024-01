Preocupación por el incesante aumento de casos de dengue en todo el país | LosPrimerosTv

Según el Boletín de Vigilancia Epidemiológica aumentaron 60,5% los casos; recomendaciones para prevenir el contagio

lunes 22 de enero de 2024

La infección viral es transmitida por el mosquito Aedes aegypti

Los casos de dengue acumulados en el país subieron otro 60,5% entre la primera y la segunda semana del año. Así lo indican los nuevos diagnósticos que informaron las provincias y recolectó la Nación en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica publicado este sábado.

Oficialmente –el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria a la autoridad sanitaria–, la cifra total de casos declarados pasó de 10.056 a 16.141 entre ambas semanas. La mayoría (95%) son infecciones adquiridas donde las personas viven o hacen sus actividades, es decir, casos autóctonos.

Los datos que actualizó el Ministerio de Salud de la Nación indican además que en la primera quincena del año crecieron de ocho a 11 los distritos con una suba en las notificaciones. Muestran, a la vez, que el brote continúa en ascenso en el noreste del país, con una tendencia similar en distritos con casos “importados”, como suele suceder en esta época de movimiento turístico y tras las fiestas de fin de año.

Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones integran la región donde está escalando la emergencia este verano. A partir del 10 de diciembre pasado, los gráficos del área de Epidemiología muestran un aumento franco de esta infección viral que transmite el mosquito Aedes aegypti.

“En la semana [del 19 al 25 de noviembre pasado], se produce un salto del 65% de los casos de una semana a la otra y, en la [del 10 al 16 de diciembre], un nuevo escalón del 113% entre una semana y la siguiente. El 95% de los casos de dengue registrados se notificaron en el noreste argentino, que presentó casos de manera ininterrumpida en 2023″, se publicó al actualizar el Boletín de Vigilancia Epidemiológica.

A la vez, se indica que a partir de la segunda quincena de noviembre, empezaron a informar casos Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy, La Pampa, Neuquén y San Luis están notificando casos “en investigación”; esto es, que aún no se pudo definir si la infección fue en el lugar de residencia o en otra provincia o país (importada).

Qué recomendaciones tener en cuenta

Las autoridades piden reforzar las medidas de higiene ambiental y la prevención de picaduras de mosquito. Las recomendaciones incluyen:

Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego, como baldes, tanques, palanganas, tambores, juguetes, floreros, entre otros, ya que el mosquito vector de los virus del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla se puede ocultar en los lugares menos pensados.

No acumular cubiertas ni chatarra, que están entre los reservorios de crías del Aedes aegypti más comunes, pero también más subestimados.

Mantener tapados los tanques y recipientes (aljibes, cisternas, recipientes para almacenar agua de lluvia para riego) que se usan para recolectar agua.

Cepillar, limpiar y cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales, incluidos los que se dejan para animales en las veredas o comercios, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Frotar las paredes internas del recipiente para desprender los huevos de mosquitos que puedan estar adheridos. Tratar con larvicidas los recipientes que no se puedan eliminar.

Evitar cultivar o preservar plantas en agua: los huevos del mosquito pueden adherirse a la pared del recipiente o entre las raíces

Destapar y realizar limpieza periódica de canaletas y desagües de lluvia; verter agua hirviendo en las rejillas de desagüe y colocarles tela mosquitera.

Mantener las piletas de natación limpias y cloradas; usar cobertores cuando no se utilicen.

Limpiar los patios y los jardines de malezas para prevenir la presencia de mosquitos adultos.

Por otra parte, ya se está aplicando la vacuna contra el dengue, que se aprobó el año pasado en el país. Su costo, de manera particular, está recomendado en $51.113 la dosis –el esquema completo son dos–, pero ronda los $ 52.000. Hay prepagas y obras sociales que ofrecen cobertura y vacunatorios que brindan un descuento de un 20% cuando la aplicación es de manera particular.

Se trata de la vacuna Qdenga de origen japonés, que está disponible en la red de vacunatorios privados y, también, en las farmacias. Las dos dosis se aplican con un intervalo de tres meses y su uso está autorizado a partir de los cuatro años de edad.

En algunos de esos locales consultados, recordaron que es necesaria la indicación del médico de cabecera, que deberá evaluar si es o no necesario su uso. Mientras que, en otros, detallaron que esa orden no es necesaria si la aplicación es de manera particular, sin cobertura. Por eso, conviene consultar antes con la cobertura o el vacunatorio. En las farmacias, se vende y aplica con receta.