Masso sobre las acusaciones por la venta ilegal de mercadería: "Mi familia no tiene nada que ver" | LosPrimerosTv

Durante el fin de semana se detuvo a una mujer, Rosa Margarita Ibáñez (61), propietaria del domicilio donde se encontaron fardos de lentejas y puré de tomate, entre otros víveres y además se incautó una camioneta que tenía pedido de secuestro en Villa 9 de Julio.

Se espera que la última aprehendida dé más detalles sobre quién le dió la mercadería, porque por el momento sólo se detuvo a cuatro personas que simplemente vendían los productos y expresaron que ellos los habían comprado "de buena fé" para comercializarla y que no sabían que provenía del Estado.

En tanto, el abogado defensor de los tres primeros detenidos, acusó en un video difundido por sus redes sociales a Agustina, la hija de Federico Masso.

El ministro de desarrollo social manifestó en el móvil de Los Primeros su descontento y total repudio ante esos dichos:

"Tengo todo, la tranquilidad y documentación en mi poder que puede certificar que no tengo nada que ver, que mi familia no tiene nada que ver".

"A algunos inescrupulosos, que no sé como tienen una matrícula de abogado, le va a llegar el peso de la justicia una vez que pase un poco esta investigación".

"No me van a poder doblegar".

"Este ministro no se va a entregar, no va a abajr los brazos. Este ministro no tiene miedo".