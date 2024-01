El truco en WhatsApp para responder a un mensaje sin que aparezca “escribiendo” | LosPrimerosTv

El servicio de mensajería instantánea cuenta con una alternativa para que no se vea la leyenda cuando el emisor está redactando un mensaje

martes 23 de enero de 2024

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp, que es una de las herramientas más usadas para la comunicación cotidiana en todo el mundo, cuenta con una alternativa para que el receptor de un mensaje no sepa que el emisor se encuentra escribiendo en ese momento, y para acceder a esta opción solo se deben seguir algunos pasos sencillos de configuración.

La comunicación inmediata a través de los mensajes de WhatsApp deja en evidencia las virtudes de este servicio, pero también algunos indicadores que, en algunas ocasiones, sus usuarios desean mantener en reserva, como el registro de sus conexiones más recientes, ubicación o el estado actual mientras se redacta un mensaje.

La alerta o leyenda “escribiendo” que figura en el estado del emisor de un mensaje en el preciso momento en que lo está redactando, es posible de ocultar con una serie sencilla de pasos y así no quedar en expuesto mientras realiza esta actividad.

Esta opción se suma a la posibilidad de dejar de mostrar la última hora de conexión, la foto de perfil o los estados a otras personas que no pertenecen a sus contactos, o el acceso al modo invisible, que quita la leyenda “en línea”, cuando una persona está utilizando la aplicación.

El estado real del usuario de WhatsApp cuando redacta un mensaje o cuando graba un audio aparece en color verde en el momento exacto en que realiza la acción, por lo que los contactos de su celular pueden conocer su situación en ese instante.

Existen tres caminos para ocultar esta leyenda y que el destinatario reciba el contenido final de un mensaje sin conocer el momento en que se lo elabora.

Para ello, se puede elegir alguna de las siguientes posibilidades:

Desactivar wifi y datos móviles: esta modalidad permite al usuario pasar desapercibido en una conversación por mensajería instantánea, no requiere aplicaciones externas y solo se precisa desconectar momentáneamente el celular de Internet. De esta manera, el smartphone permanece fuera de la red y el destinatario no podrá ver si el emisor está escribiendo o no su mensaje o grabando un audio. Luego será necesario enviar el mensaje y volver a restablecer las conexiones de red.

Responder el mensaje desde la notificación: esta opción está disponible para los celulares que cuentan con las últimas actualizaciones de su sistema operativo. Tanto los dispositivos Android como iOS ofrecen la posibilidad de responder el mensaje recibido desde su panel de notificaciones.

Descargar una aplicación externa: la plataforma FlyChat cuenta con una capa de privacidad y seguridad extra a la que ofrece la mensajería instantánea. Al descargarse este sistema, se le deben dar los permisos requeridos para poder acceder a WhatsApp y a través de esta nueva aplicación, se podrán responder los mensajes desde una conversación externa.

Cómo activar el “modo invisible” en WhatsApp

Este es un truco muy sencillo que se puede resolver siguiendo los pasos detallados a continuación:

Ingresar a Ajustes o Configuración de la aplicación.

Pulsar sobre la foto de perfil, dentro aparecerá el nombre del usuario.

Hacer click en este enlace y copiar el emoji transparente.

Seleccionar el lápiz para editar el nombre y pegar el emoji transparente.

Cómo ocultar tu última hora de conexión

Ingresar en Ajustes o Configuración de la aplicación

Presionar Cuenta y luego Privacidad

Donde dice “Última vez”, seleccionar “Nadie”

Desde ese momento ninguno de los contactos podrá saber cuándo fue la última vez que el usuario accedió a WhatsApp

Fuente: La Nación