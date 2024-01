“La sociedad de la nieve” quedó nominada en los Premios Oscar | LosPrimerosTv

El film de Juan Antonio Bayona que relata el milagro de Los Andes es furor en Netflix en todo el mundo, competirá en el plano internacional y en una categoría técnica en la que deslumbró

miércoles 24 de enero de 2024

Enzo Vogrincic es Numa en La sociedad de la nieve.

"La sociedad de la nieve", la película de Juan Antonio Bayona que relata el milagro de Los Andes y es furor en Netflix en todo el mundo, consiguió dos nominaciones a los Premios Oscar.

Competirá por el premio a Mejor Película Internacional, categoría difícil en la que países de todo el mundo envían sus representadas y sólo queda una breve lista elegida por miembros de la Academia de Hollywood.

Por otra parte, también fue nominada a Mejor Maquillaje y Peinado, un apartado en la que el film sobre la tragedia de la caída del avión y los sobrevivientes uruguayos deslumbró, ya que mostró cómo los jóvenes se deterioraban ante el impacto del frío y el hambre poco a poco.

Contra quiénes compite

En Mejor Película Internacional, compite con "Io Capitano" (Italia), que narra la historia de dos inmigrantes africanos en su camino para llegar a Europa; la japonesa "Perfect Days", del reconocido Wim Wenders, sobre un hombre que disfruta pequeñas cosas de la vida y una serie de encuentros lo harán pensar en su pasado; "Sala de profesores" (Alemania), sobre una maestra y una serie de conflictos que enfrenta en su escuela; y "La zona de interés" (Gran Bretaña, también nominada a mejor película), dirigida por Jonathan Glazer, sobre un director de campo de concentración que sospecha que su esposa le es infiel.

En Mejor Maquillaje y Peinado compite con "Golda", film con una irreconocible Helen Mirren sobre la ex primera ministra de Israel Golda Meir; "Maestro", película de impactante trabajo en ese campo que muestra a Bradley Cooper como el famoso compositor Leonard Bernstein; el premiado drama bélico de Christopher Nolan "Oppenheimer" y "Pobres Criaturas", lo nuevo de Yorgos Lanthimos con Emma Stone que tiene impactantes caracterizaciones.

Bayona iguala a Almodóvar

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024

Si bien La sociedad de la nieve podría haber roto un récord de haber conseguido alguna nominación más, lo cierto es que Bayona y su equipo han igualado la mejor marca hasta la fecha, que la ostentaba nada menos que Pedro Almodóvar. El manchego puede decir eso sí que ha conseguido dos nominaciones en dos ocasiones diferentes. La primera, por Hable con ella, en la que obtuvo nominaciones a Mejor guion original y Mejor dirección, mientras que en 2019 fue Madres paralelas la que obtuvo dos nominaciones, a Mejor Banda Sonora gracias a Alberto Iglesias, y a Mejor actriz gracias a Penélope Cruz.

Queda la espina de no haber logrado alguna nominación más, especialmente en la categoría de Efectos Visuales tras el buen hacer del equipo liderado por Laura Pedro y Félix Bergés, aunque se han encontrado con la feroz competencia de películas como The Creator, Godzilla Minus One, Guardianes de la galaxia Vol. 3 Misión: Imposible - Sentencia mortal o Napoleón. También podría haber optado a Mejor diseño de sonido, pero sin embargo se le han impuesto otros títulos como The Creator, Maestro, Misión: Imposible - Sentencia mortal, Oppenheimer o La zona de interés.