El Gobierno minimizó el paro de la CGT: "Fue muy flojo" | LosPrimerosTv

jueves 25 de enero de 2024

Este miércoles 24 de enero la CGT (Confederación General del Trabajo) realizó el primer paro general en la gestión de Javier Milei.

En este contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció contra el paro convocado por la CGT y aseguró que lo vio “muy flojo” y argumentó que “40 mil personas es muy poco”. “Era el 0,19% de los trabajadores de este país. La mayoría de la gente hoy quiso trabajar”, agregó Bullrich. Además, aseguró: “Tuvimos muchas denuncias de aprietes; para judicializar, tuvimos más de 3000″.

Al ser consultada por su enojo con la dirigencia sindical a pesar de que Mauricio Macri había negociado con el sindicalismo, respondió: “Así les fue a los tres. Paro tras paro. Yo no digo que no hay que negociar, pero, ¿por qué no puede ser optativa la cuota sindical? Porque es una manera de atrapar a la persona que si no quiere pagar la cuota, la tiene que pagar igual por el convenio colectivo”.

La ministra, por otra parte, se refirió a los dichos de Pablo Moyano, quien sostuvo que al ministro de Economía, Luis Caputo, “los trabajadores lo van a llevar en andas pero al Riachuelo” en respuesta a Milei, quien había afirmado que si el ministro de Economía bajaba la inflación a menos de 30% merecía ser llevado en andas. Bullrich decidió bajar el tono: “Nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, no tenemos que distraernos con discutir frases”.

“La frase no la tomo como que Pablo Moyano va a tirar a Caputo al Riachuelo”, minimizó. “Es una expresión mal planteada, agresiva, pero después pidió disculpas. Acéptelas”, dijo Bullrich en un tono muy diferente al que suele tener contra los dirigentes sindicales. “Acá la discusión importante es que se vote la ley [ómnibus]. No nos quedemos con la frase de Moyano, si no nos distraemos del objetivo principal”, justificó.

Qué dijo Milei sobre el paro de la CGT

El Presidente se refirió a la medida de fuerza de este miércoles, que comenzará al mediodía y se extenderá hasta la medianoche, aunque, en principio, estaría garantizado el transporte público hasta las 19 horas. Milei dijo que el paro sindical refleja un momento que “muestra dos Argentinas”. “Hay una que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos”, expresó.

“Yo creo que algunos sindicalistas entienden el problema de tener clavada la cantidad de puestos de trabajo en 6 millones, y de que los informales sean más grandes que el sector formal”, señaló, antes de volver a apuntar contra el gobierno anterior: “El populismo causó mucho daño con esta locura de exacerbar el consumo para destruir la inversión, que dejó un PBI per cápita un 15% menor al de 2011. Finalmente advirtió: “Estamos frente a una catástrofe”.