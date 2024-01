El Gobierno advirtió que no aceptará más cambios en la Ley Ómnibus | LosPrimerosTv

El oficialismo sumó 55 firmas de los 115 miembros del plenario, pero 34 fueron “con disidencias parciales”, incluso de sus aliados más cercanos, el PRO. La UCR se partió por la mitad, de los 16 integrantes del plenario, 8 votaron con el oficialismo y el resto decidió no acompañar ningún dictamen. Fue una forma de hacer explícitas sus intenciones de que el Gobierno siga haciendo cambios en el texto.

Francos admitió hoy que “es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad de un país”, pero dijo que eso también era cuando presentaron el proyecto y que, sin embargo, lograron el dictamen en comisión.

“Creo que estamos muy cerca de poder aprobar la ley en la Cámara de Diputados. Quedarán algunos temas para discutir en el recinto, pero conceptualmente estamos convencidos de que la ley va a avanzar”, sostuvo el funcionario.

Francos, quien durante el Gobierno de Alberto Fernández fue representante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (renunció a ese cargo en noviembre del año pasado, cuando se sumó al equipo de Javier Milei) también se refirió a los dichos del diputado Miguel Ángel Pichetto sobre la necesidad de que el oficialismo tenga gobernabilidad.

“Estamos conversando todos los días. Entiendo el ánimo del diputado Pichetto, que es un hombre de gran experiencia y que ha tenido una actitud colaborativa para encontrar un punto de coincidencia, pero el Gobierno también lo ha hecho. El acuerdo de gobernabilidad se consigue cuando una ley de esta característica, que abarca muchos temas y de gran trascendencia, se sanciona. El Congreso la aprueba ley y le dice al Ejecutivo ‘goberná con esta ley’.

Francos dijo que para el Gobierno ya es un mérito que, “con una posición legislativa muy minoritaria está consiguiendo que se trate una ley que abarca temas muy importantes de la economía argentina”.

“Cuando tengamos normas que no permitan explotar seriamente la cantidad de recursos naturales que Argentina tiene y no explota, eso va a ser el bienestar futuro de los argentinos. Mientras no tengamos las normas, eso no va a pasar. Llamen a los gobernadores de las provincias que explotan petróleo: están de acuerdo. Llamen a los productores del norte a ver qué opinan de la ley respecto al etanol. Van a ver que están de acuerdo. No es casual que hayamos avanzado hasta este punto y que hayamos conseguido acuerdos”, añadió.

Ayer, Pichetto mantuvo un cruce en redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que este publicara un mensaje en el que decía que había mantenido una reunión con funcionarios de su cartera en el que analizaron los recortes de fondos a las provincias que aplicarían en caso de que no se apruebe la ley ómnibus.

“El Ministro de Economía Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, escribió Pichetto en su cuenta de X.

El ministro de Economía le respondió minutos después: “Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia”, le dijo. “Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”, aseguró.

Hoy, en la misma entrevista, Francos defendió los dichos de Caputo y dijo que “no fue una amenaza, es una realidad”.

“No hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Todas las provincias demandan fondos por distintos temas. Cuando no hay fondos, (el Ejecutivo) suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar. Y cuando se suprime la transferencia, las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad. Por ahí lo tomaron equivocadamente”, subrayó.