En medio de los rumores de crisis, Mica Viciconte habló de sus peleas con Fabián Cubero | LosPrimerosTv

Así las cosas, la modelo decidió hablar sobre cómo lleva sus vacaciones con el exfutbolista. “Estamos parando en lo de mi hermana bastantes días”, señaló Viciconte desde la ciudad costera, en diálogo con Intrusos en el Espectáculo (América).

Luego, al ser consultada de forma directa, Viciconte señaló: “Estamos muy bien”. Al escuchar sus palabras, el movilero indagó un poco más y le preguntó si actualmente duermen juntos. Algo molesta por la pregunta, la actriz respondió con ironía y sarcasmo: “Vinimos separados, sí. Le dije andá en un auto, yo voy en otro. Solo hay una habitación para los dos”.

En ese sentido, también se refirió a sus peleas con su pareja: “Nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos. Así que todo puede pasar. Y el que fue real no lo sabían. Se enteraron después. Crisis no sé si tuvimos. Peleas normales, sí. Son cosas que pasan”.

Así, después de que su pareja declarara, Fabián Cubero tomó el micrófono y habló de cómo viven las vacaciones en Mar del Plata: “Estamos disfrutando la familia, vinimos a pasar fin de año. Estamos todos, familia completa, estamos con las nenas, mis hermanos, la familia de ella. No costó diseñar estas vacaciones”.

Con el clima de la charla más distendido, Viciconte habló sobre cómo avanza la construcción de la casa y por qué en la mayoría de las oportunidades ella fue sola al lugar. “Fui un montón de veces a la casa, porque cuando estás en obra tenés que estar presente”, sostuvo la modelo. Por su parte, el exjugador agregó: “Nos turnamos para que siempre haya alguien, entre el laburo y el chiquito, a veces va uno y a veces, otro”.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron con sus miles de seguidores el día a día de su descanso en La Feliz. Desde su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, Cubero compartió un tierno momento que vivió junto a su pareja y su hijo. En el video se los ve en la playa disfrutando de los juegos y del sol.

Al mismo tiempo, Viciconte posteó en sus stories una foto donde se la puede ver tomando sol, acostada boca abajo sobre una cama. En su feed también compartió un video de otro día en el que la familia fue a un parque acuático. Entre risas, agua y mucha diversión, todos aprovecharon para refrescarse del calor y relajarse. El material superó los 5.500 me gusta y se llenó con comentarios y buenos deseos por parte de los más de 3,5 millones de seguidores que la actriz tiene en su cuenta.

A finales de 2023, la modelo compartió en sus redes sociales un resumen de su año y pidió por un 2024 con mucho amor. “Un año hermoso donde pudimos disfrutar cada momento como único. Por un año 2024 con mucho amor, salud para todos. Feliz año para todos”, escribió Mica como epígrafe del video.