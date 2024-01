Jaldo justificó el apoyo a la Ley Ómnibus: "El Gobierno accedió a pedidos de Tucumán" | LosPrimerosTv

El gobernador respaldó la creación de un nuevo bloque en Diputados. Se trata de “Independencia”, integrado por los tres legisladores que pertenecían a Unión por la Patria

viernes 26 de enero de 2024

Jaldo explica su decisión en una conferencia en Casa de Gobierno

Osvaldo Jaldo, a casi tres meses de asumir en la Provincia, se encontró frente a un obstáculo político e institucional, debido al apoyo que el diputado oficialista Agustín “Tin” Fernández le dio al dictamen de mayoría para que avance, en el Congreso, la “Ley Bases” impulsada por el presidente, Javier Milei.

Tras su retornó de Buenos Aires y luego de constituir en Diputados el bloque “Independencia”, integrado por Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández, el gobernador convocó al gabinete, explicó lo que pasó en Buenos Aires, recibió el respaldo de todo el arco oficialista provincial, en medio de críticas de la dirigencia nacional del PJ.

El Primer Mandatario provincial remarcó que “desde el primer día en el que nos enteramos que se habían incluido artículos que tienen que ver con las economías regionales, el Gobierno de la Provincia se puso a trabajar en discusiones, ya que el proyecto iba a impactar negativamente en las principales actividades, como la citrícola, o con el artículo 59 que dejaba sin efecto la Ley del Azúcar, que regulaba la producción de esta materia prima”.

"Mayoritariamente, el Gobierno nacional accedió a los pedidos de Tucumán y de los diferentes sectores de la producción, a tal punto que estaba todo escrito en el dictamen de mayoría, con 57 votos, lo que habilita a una sesión en el Congreso de la Nación”, celebró el Gobernador.

Asimismo, Jaldo aseguró que todo lo que solicitó Tucumán “estaba inserto en el dictamen” y reiteró que el Poder Ejecutivo nacional “cumplió con los pedidos de sostener las actividades de las que dependen las economías regionales y el trabajo”.

Con respecto a la firma del diputado nacional Agustín Fernández remarcó que esto obedeció a que en el dictamen de mayoría “se sacó el artículo 59 que eliminaba la Ley del Azúcar, se bajaron las retenciones a la actividad citrícola y hubo un avance importante del bioetanol”.

Y subrayó que en ese dictamen no solo estuvo la firma del parlamentario del bloque de Unión por la Patria “sino también de los diputados por Tucumán de otros espacios políticos que firmaron en apoyo a las economías regionales, porque esto va más allá de la política partidaria, de las divisiones que podamos tener en lo personal y político”.

Críticas de la dirigencia nacional del PJ

Los embates de Unión por la Patria contra el tucumano no cesan. “Hay un dicho popular que dice que el que traiciona una vez lo hace dos”, aseveró el titular del bloque de diputados, Germán Martínez, en diálogo con Radio 10. Y agregó: “hay que estar atentos porque no hay afecto cuando pasan estas cosas, hay solamente intereses. Me parece que estos días van a empezar a trascender las razones por las cuales cada uno se sumó al dictamen y cada uno le pondrá el nombre que le quiera poner”.

Martínez ha tenido un diálogo fluido con Jaldo a lo largo de las semanas previas a la decisión del gobernador de acompañar la iniciativa de Milei. Al respecto, Jaldo fustigó que "ningún tipo de cuestionamientos nos hará cambiar el camino que hemos elegido"

Por último, remarcó: “Seguiremos trabajando en lo institucional, no caeremos en chicanas políticas. Hoy es momento de unir a los argentinos y a los tucumanos, dejar las diferencias personales y políticas, y de trabajar todos juntos”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Jaldo destacó la constitución del bloque “Independencia” en la Cámara de Diputados, integrado por Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina.

"A partir de la experiencia con las negociaciones con el Gobierno nacional, los tucumanos decidimos tener un bloque propio en la cámara, porque entendíamos que así vamos a estar en la mesa de decisión”, añadió el Gobernador e indicó que el espacio “defenderá directamente los intereses de la provincia”.