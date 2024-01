Las pymes podrán acceder al dólar oficial para cancelar sus deudas a partir de febrero | LosPrimerosTv

El 80% de las MiPyMEs podrán acceder entre febrero y abril al mercado oficial de divisas para saldar sus pasivos con proveedores del exterior. La medida beneficia a 10.000 compañías

viernes 26 de enero de 2024

Foto de archivo: imagen de la fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina

Desde el 10 de febrero cerca de 100.000 pequeñas y medianas empresas importadoras podrán volver a acceder al dólar oficial para cancelar la deuda que hayan contraído con sus proveedores en el exterior. Así lo informaron el Banco Central y el Ministerio de Economía, luego de que se cumpliera el plazo para que las empresas se hayan endeudado en los últimos meses para poder importar se anotaran en un registro de deuda.

En total, se registraron en este padrón deudas por más de US$ 51.000 millones. Sin embargo, cerca de US$ 8.500 millones fueron saldados sin necesidad de acceder al mercado de cambios, por lo que el resultado final de este padrón fue de deudas netas por US$ 42.600 millones. La deuda estimada por el Gobierno rondaba los U$S 60.000 millones.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Economía y el Banco Central afirmaron: "El análisis de la información registrada reveló una alta atomización de la deuda. La Secretaría de Comercio y el BCRA resolvieron proveer una alternativa que intente resolver completamente esta situación crítica para cerca de 10.000 empresas, dentro de las cuales más de 5.100 son micro pymes, cerca de 3.900 pequeñas y cerca de 1.000 medianas, representando casi un 80% del universo total de MiPyMEs y más del 70% del total de empresas registradas en el Padrón".

Mientras que para las empresas medianas y grandes con deudas superiores a los US$ 500.000 la alternativa seguirá siendo la licitación del Bono para la Reconstrucción de la Argentina ( BOPREAL), el equipo económico resolvió que las empresas con deudas menores a ese monto puedan acceder nuevamente, en forma escalonada, al mercado oficial para hacerse de dólares y así cancelar la deuda con sus proveedores o casas matrices.

"Las empresas que califiquen dentro del segmento MiPyME con deudas registradas en el Padrón por hasta US$ 500.000 tendrán acceso al Mercado Libre de Cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024", estableció el comunicado.

"A partir del 10 de febrero próximo podrán acceder por un máximo temporal de hasta US$ 50.000, a partir del 10 de marzo próximo podrán acceder por un adicional de US$ 100.000 y a partir del 10 de abril por el monto restante de su deuda registrada", informó el Gobierno. De esta forma, el grueso de la demanda de dólares pasaría para los meses de marzo y abril, en los que se espera que los ingresos de dólares por las liquidaciones de los exportadores aumenten la oferta en el mercado oficial.

El resto de las empresas MyPymes que tengan deudas contraidas por montos superiores al medio millón de dólares podrán acceder a las licitaciones de las series 2 y 3 del Bopreal. Según había adelantado el Banco Central a fines de diciembre, la serie 2 del bono tendrá vencimiento en 2025 y no pagará intereses. Por el contrario, el importador percibirá el repago de su capital en 12 cuotas mensuales y consecutivas a partir de julio 2024. Este bono no se podrá negociar en la Bolsa, pero sí será transferible a un tercero.

En tanto, la serie 3 tendrá vencimiento en 2026, pagará una tasa de interés del 3% y será amortizado en tres cuotas trimestrales consecutivas a partir de noviembre de 2025. En este caso, el bono estará habilitado para sus transferencias como para su negociación en un mercado secundario. Ahora, el Central adelantó que estas dos series se licitarán en febrero.

Licitación de Bopreal

Por otra parte, el Banco Central realizó una nueva licitación del bono para los importadores, el BOPREAL, con un resultado mucho más exitoso que en el pasado, ya que colocó casi USD 2.500 millones, lo que generará un impacto positivo en materia de absorción monetaria.

“El BCRA informa el resultado de la quinta licitación de los BOPREAL Serie 1, con un récord de participación de un total de 690 empresas a las que se les adjudicó un total de VN USD 2.454 millones. De esta forma, el monto agregado suscripto del BOPREAL Serie 1 hasta la fecha es de VN USD 4.096 millones, quedando disponible un monto remanente de BOPREAL Serie 1 por hasta VN USD 904 millones”, señaló el comunicado.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, celebró ambas medidas. En un posteo de la red social X, el funcionario compartió “dos muy buenas noticias”.

“Dos muy buenas noticias para compartir: 1. El registro de importadores que terminó ayer nos permitió determinar que con USD 1200 millones podemos darle solución al 80% de las pymes importadoras. Esto es importante por dos razones: A. Resuelve el problema de la mayoría de empresas importadoras con deuda comercial. B. Descomprime la demanda de CCL, ya que eran las pymes las que en su mayoría estaban recurriendo a ese mercado. 2. La suba de precio del BOPREAL exacerbó la demanda de este bono en el mercado primario, permitiendo una colocación de USD 2.454 millones de Valor nominal, con su consecuente absorción de pesos. Gran trabajo conjunto de la Secretaria de Comercio y BCRA”, felicitó.