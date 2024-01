Los bloques del Senado arman sus estrategias ante el posible tratamiento del DNU de Milei | LosPrimerosTv

El kirchnerismo amenaza con sentarse en el recinto cada semana para intentar rechazar el DNU. Tiene actualmente 33 legisladores y necesita cuatro más para obtener el quórum.

domingo 28 de enero de 2024

Los bloques que integran la Cámara de Senadores comenzaron a armar sus estrategias ante la posibilidad de que la semana que viene sea convocada formalmente una sesión especial para debatir el DNU de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei.



El interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) había elevado el miércoles una nota a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la firma de cinco legisladores, para que convocara a una sesión especial para el próximo jueves 1 de febrero desde las 14.



La presidenta del Senado tiene la prerrogativa de resolver qué fecha y a qué hora convocar, algo que aún no comunicó oficialmente.



Desde la oficina de la Vicepresidenta dejaron trascender que, antes de convocar a la sesión, realizará una ronda de consulta con los jefes de los bloques no kirchneristas, los mismos con los que, a pocos días de asumir en su mandato, obtuvo una mayoría de 39 votos que le permitió elegir a las autoridades de la Cámara, así como la distribución de los lugares en las comisiones.



El kirchnerismo amenaza con sentarse en el recinto cada semana para intentar rechazar el DNU, algo que no podría hacer sin el propio llamado a sesionar.



"Unión por la Patria (UxP) va a bajar todas las semanas hasta que consigamos quórum", dijo el viernes la senadora bonaerense Juliana Di Tullio, aunque reconoció que el kirchnerismo depende "de que bajen el resto de los senadores, radicales y bloques provinciales, que dicen públicamente y a las centrales sindicales que van a votar en contra".



Al respecto, fuentes de la oposición más cercana a La Libertad Avanza (LLA) dejaron trascender que "a 45 días del Gobierno, no hay una decisión de voltear el DNU", aunque los voceros supeditaron el humor a cómo termine en Diputados la votación de la ley de 'Bases' que aún está siendo negociada entre el oficialismo y demás bloques, a excepción del kirchnerismo.



Tanto desde el radicalismo como desde el PRO argumentaron que no creían que un incremento de la pirotecnia verbal en Diputados los llevara a otorgar el quórum para tratar el DNU, pero indicaron que "puede cambiar la agenda de tratamiento de los temas".telam