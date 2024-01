Crimen de Umma Aguilera: liberan por falta de pruebas a uno de los detenidos | LosPrimerosTv

Se trata de Patricio Valentín García, quien había sido apresado por la Policía Bonaerense el mismo día del homicidio de la hija de 9 años del custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

miércoles 31 de enero de 2024

Estuvo preso una semana por el crimen de Umma, quedó libre y apuntó contra la Policía

Por falta de pruebas, liberaron al primer detenido por el crimen de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En este contexto, Valentín García, un barbero de 22 años aseguró que es un “perejil” y responsabilizó a la Policía Bonaerense por “armar una causa” en su contra.

García fue el primer sospechoso en ser arrestado por el asesinato ocurrido el 22 de enero en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. “Nadie me decía por qué estaba detenido”, expresó el chico en una entrevista exclusiva con Telenoche (eltrece), y contó que cayó preso después de que su mamá radicara una denuncia por desaparición.

"Yo no pasé esa noche en mi casa y mi mamá denunció eso en la policía, porque me estaba buscando. Cuando volví me enteré lo que pasó con Umma. De ahí me llevan a la comisaría supuestamente a tomarme declaración. Me metieron a una habitación con 7 policías y me interrogaron. Me apretaron para que diga quién la había matado, pero yo no había visto la tele ni nada”, sostuvo.

Valentín aclaró que “nunca tuvo problemas con la policía” y agregó: “Se dijo que tenía antecedentes y no es verdad. Me armaron una causa, soy un perejil”.

Sobre la noche en la que ocurrió el crimen, declaró: “Yo ese día corté el pelo y me fui a la casa de un amigo. Me desperté al mediodía sin ver las noticias. Estaba a 4 cuadras de mi casa y cuando llegué me enteré de que me estaban buscando”.

También contó que un testigo que lo señaló como posible sospechoso “se contradijo” y después aseguró que “se había confundido” de persona. “Yo creo que me arrestaron por un invento de la comisaría Parque Barón. Les convenía detener a alguna persona y agarraron al primer perejil que se les cruzó. Después le sacaron la causa a la Bonaerense y se la dieron a la Federal”, expresó.

Por último, habló del feo momento que tuvo que vivir al ser acusado por el asesinato. “Tengo miedo porque en el barrio la gente y la policía nos acosa, nos señalan, hablan de nosotros. No queremos salir solos por miedo, me siento amenazado. Después de ser liberado, nadie me pidió perdón. Yo hablo porque quiero limpiar mi nombre, yo tengo una barbería y nadie va a querer ir”, dijo Valentín.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Umma

Sobre los otros cuatro detenidos, que fueron capturados por la Policía Federal entre el jueves y el viernes pasado, la fiscalía aclaró: “Al menos, al momento, contamos con evidencia para sostener su directa intervención en el hecho investigado”.

Se trata de Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20), Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20), su hermano de 17 años y cuya causa tramita ante el fiscal Ignacio Colazo, de la UFI 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, y Ariel Acuña Vega (21).

Rojas fue apresado en la ciudad de San Pedro, los hermanos Romero Molinas en Marcos Paz y Acuña Vega cayó en un campo ubicado en la localidad de Alejandro Korn: se encontraba escondido en santuario del Gauchito Gil.

Todos se negaron a declarar ante los fiscales y quedaron imputados del delito de robo agravado en dos hechos, uno en grado de tentativa, y homicidio criminis causa.