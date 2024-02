El tucumano "Manzana" disparó contra todos en Gran Hermano | LosPrimerosTv

Luego de recibir el mensaje de sus familiares, el jugador cambió sus estrategias. Así lo hizo y dejó atónitos a cada uno de los participantes

jueves 01 de febrero de 2024

Manzana encaro a los jugadores y les dijo lo que pensaba en su cara

El pasado martes, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y les mostró a los participantes un mensaje de parte de los familiares. La consigna era solo una palabra y el que le llegó al tucumano Federico, conocido por todos como Manzana, fue el de “despertate”. Esta palabra de su madre fue el puntapié inicial para tomar la decisión de jugar dentro del reality.

"Silencio, por favor. Lo que tengo para decir es un mensaje general. Les puede car mal, les puede caer bien, pero nada... Tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer, con mi promesa y ahora mismo se los voy a decir. Mi promesa no es que iba a cantar es lo que voy a decir", comenzó.

Y agregó: "Lo primero que quiero decir es que el día que entré por esa puerta, el 11 de diciembre, sabía que entraba jugando solo. Si me tenía que ir en cualquier momento, me iba a ir jugando solo. Eso es lo que he hecho todo este tiempo. Vengo a aclarar que juego solo".

"Delante de todos ustedes les digo que no me va a temblar el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con quien tenga que pelear. Si la tengo que picar, armar quilombo, lo voy a hacer. Con cada uno voy a tener una charla, les voy a decir todo lo que pienso, sea bueno o malo", sumó el participante.

Asimismo, afirmó que solo confía en tres personas: Joel, Nicolás y Emmanuel. Pero luego se dirigió a la jugadora más popular de esta edición. “A vos Furia (Juliana), adoro la relación que tenemos ahora. Tenemos muchos momentos compartidos que claramente no pasaban a principio de mes. Recuerdo cuando me dijiste Manzana falso. Hoy está todo bien, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y tenga pelear contra cada uno de ustedes, sobre todo, contra vos, voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance y con el poder que tengo afuera para que te tenga que sacarte de este Gran Hermano”.

Así las cosas, los jugadores votaron de la siguiente manera: Emmanuel (Juliana y Lisandro), Joel (Bautista y Sabrina), Rosina (Agostina y Emmanuel), Lisandro (Joel y Emmanuel), Agostina (Federico y Lisandro), Virginia (Juliana y Agostina), Sabrina (Agostina y Juliana), Bautista (Joel y Emmanuel), Juliana (Sabrina y Virginia) y Martín Ku (Manzana y Emmanuel).

De esta manera, Gran Hermano conformó una placa XL compuesta por ocho jugadores: Juliana (9), Agostina (7), Federico (5), Joel (4), Nicolás (4), Sabrina (4), Lisandro (4) y Emmanuel (4). Por fuera quedaron Virginia (3) y Bautista (2), quienes no recibieron los suficientes votos. Este jueves el Chino deberá utilizar su beneficio de líder para salvar a un hermanito y subir a otro, dejándolo a merced de la decisión del público.