Salud no confirmó la causa de muerte del joven de Tafí Viejo | LosPrimerosTv

Las principales sospechas apuntan al dengue pero el ministro Medina Ruiz no lo confirmó, aunque aclaró que estudian las muestas tomadas.

viernes 02 de febrero de 2024

Durante la jornada el titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, comunicó mediante una conferencia de prensa que se analizarán las muestras para confirmar las causas del fallecimiento del joven de 22 años, de Tafí Viejo.

Medina Ruiz indicó que la situación epidemiológica en la región con respecto al dengue está presente en los países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay, como así también en la región del NEA. “Recordemos que el dengue está atacando fuertemente, esta es una enfermedad endémica, por lo que en la última sala de situación se informó que hubo 173 casos y seguramente en la próxima reunión se informe un aumento”, explicó el ministro.

El funcionario manifestó que, a raíz del fallecimiento de un paciente de 22 años, de Tafí Viejo, el Ministerio de Salud Pública informa que el mismo se atendió en el sector privado con un cuadro febril, dolor de cuerpo y cabeza, con sintomatología y laboratorio compatible con dengue y un test rápido de dengue positivo: “Este test rápido tiene la particularidad de tener gran sensibilidad, por lo que hay que descartar con otros estudios más específicos. Tuvimos muchos casos que luego fueron descartados tras un laboratorio más preciso, en el caso de este paciente su evolución no fue buena, presentó hemorragia y lamentablemente falleció”.

En la oportunidad, el ministro de Salud explicó que no están en condiciones de afirmar que la muerte haya sido por dengue, ni tampoco destacarlo. “En este momento para confirmar el caso necesitamos el test de ELISA positivo, porque hay muchos pacientes que tienen igM positivo y se trata de algunos que ya tuvieron la enfermedad, o que se colocaron la vacuna y tienen anticuerpos en su organismo. Es por eso que mandamos la muestra a Buenos Aires para corroborar la confirmación o el descarte de esta enfermedad”, indicó Medina Ruiz, a la vez que comentó que los resultados tardarán en llegar entre 10 a 14 días.

El paciente fallecido no presentaba antecedentes de haber tenido la enfermedad, como tampoco antecedentes de viaje, ni allegados a él que hayan tenido dengue: “Esto nos hace dudar del diagnóstico, pero no lo descartamos. Era una persona que no tenía comorbilidad, un paciente que fallece para nosotros es importante, ya sea por dengue u otra enfermedad, y como Ministerio de Salud estamos obligados a recabar toda la información”.

El titular de la cartera sanitaria instó a la comunidad que ante cualquier cuadro febril se acerquen al centro de atención sanitario más cercano y no auto-medicarse. “Hay medicamentos que pueden influir en la coagulación de manera negativa y favorecer los cuadros hemorrágicos, por eso le pedimos que ante el caso de presentar fiebre, acudir al médico y no auto-medicarse”, remarcó Medina Ruiz.

El jefe de Cuidados Intensivos del sanatorio, doctor Juan Sánchez, comentó que el paciente ingresó el 29 de enero con cuadro febril y con test rápido positivo. “A su ingreso ya tenía compromiso de plaquetas y de glóbulos blancos y todos los antecedentes que dijo el ministro, negativos. Con el pasar de los días el recuento de plaquetas siguió bajando, a pesar de las transfusiones, y el 31 de enero empezó con las dificultades respiratorias, por lo que se conectó a un respirador. Allí comienza a tener una falla orgánica múltiple y fue irreversible, por lo que el paciente fallece”, explicó el profesional.