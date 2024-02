La felicidad de Demichelis tras la goleada ante Vélez: "Este es el River que me gusta" | LosPrimerosTv

El entrenador habló luego de la apabullante victoria sobre Vélez en el Monumental

lunes 05 de febrero de 2024

Martín Demichelis logró su primera victoria por cinco goles de diferencia desde que asumió en River

River marcó una actuación estupenda. Tras el empate de local en la primera fecha ante Argentinos, se recuperó en el Monumental de la mejor manera derrotando 5 a 0 a Vélez en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga.

"No estoy en condiciones de calificar si fue el mejor partido del ciclo", dijo Martín Demichelis. No es que no haya querido jugársela, sino que pondera otra cosa. Desde su llegada, al cierre del 2022, hubo grandes partidos como "con Fluminense, Estudiantes y Defensa", pero lo que más le importa es cómo su equipo llegó a esos triunfos. Este domingo, en el 5-0 ante Vélez, lo hizo de la manera que más disfruta: "Este es el River que me gusta".

“No hice ocho cambios en referencia al partido con Argentinos, salió el mismo once que con Argentinos, pero creo que nos falta rodaje, como a todos los equipos. Hoy se vio reflejado lo que quiero que seamos como equipo: que sesmos protagonistas, agresivos, intensos, intentando darle valor al pase, siendo superiores y generando situaciones de gol. Me siento orgulloso cuando el mundo riverplatense está contento como hoy. Fuimos protagonistas, intensos, intentando darle un valor al pase y a raíz de eso siendo superiores en posicionamiento en el campo y encima convertiendo, lo más feliz para el hincha. Se reflejó mucho de lo que me gusta e intentamos ser como equipo”. Miguel Borja marcó tres goles, pero durante el mercado de pases se habló de una salida del colombiano. De todos modos, Demichelis reveló la importancia del delantero: “En este arranque se siente más protagonista y la gran mayoría de las veces lo emocional para un jugador lo es todo, Miguel necesita ese apoyo, de esa confianza, y la está teniendo porque está trabajando fantástico, es el mejor nueve del fútbol argentino y no se puede relajar porque el fútbol argentino es complicado. Me pone feliz su momento porque lo luchó y por eso queríamos que se quede, es fruto de un gran trabajo, espero que nos dé mas goles porque lo necesitamos”.