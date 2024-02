La Ley Ómnibus vuelve a comisión | LosPrimerosTv

El Gobierno apuntó a la oposición por incumplir acuerdos. Tras la votación de seis artículos, Miguel Ángel Pichetto solicitó una reunión de los jefes de bloque con Martín Menem. Al volver, el oficialismo levantó la sesión por falta de acuerdo en el capítulo de las privatizaciones.

Después de cinco horas de debate, el oficialismo decidió dar marcha atrás y la Ley Ómnibus vuelve a comisión tras los cruces que desencadenó el capítulo de las privatizaciones. Todo lo que se aprobó en la sesión de este martes no tendrá validez.

Oscar Zago, jefe de la Libertad Avanza, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”. Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: “El que dice que no hubo diálogo miente”.

La decisión del oficialismo se tomó luego de que se convocara a un cuarto intermedio a raíz del rechazo de múltiples artículos del proyecto.