River pone primera en la Copa Argentina 2024: hora y canales de TV | LosPrimerosTv

El Millonario debuta en la Copa Argentina y busca su tercer triunfo consecutivo.

miércoles 07 de febrero de 2024

River Plate y Excursionistas se enfrentan este miércoles por la primera ronda de la Copa Argentina 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Brigadier López de Santa Fe este 7 de febrero a partir de las 21:45.

El equipo de Martín Demichelis viene de golear 5-0 a Vélez y lidera su zona en la Copa de la Liga. “Excursio”, por su parte, debutó en la Primera B Metropolitana con una derrota ante Comunicaciones en condición de local.

El equipo del Bajo Flores, por su parte, ascendió recientemente a la Primera B, aunque arrancó el torneo con el pie izquierdo. En el debut cayó por 2 a 1 frente a Comunicaciones en condición de local con un tanto de Leonel Barrios (Maximiliano Tunessi y Sergio Sosa convirtieron para ‘Comu’). En la última Copa Argentina, Excursionistas también llegó hasta los 16vos de final, instancia en la que cayó por 4 a 1 ante Almagro.

El ganador del partido irá contra el vencedor de Sarmiento vs. Temperley en la segunda ronda.

Datos del partido

Hora : 21:45

: 21:45 TV : TyC Sports

: TyC Sports Árbitro : Hernán Mastrángelo

: Hernán Mastrángelo Estadio: Brigadier López

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2024

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el sorteo de la Copa Argentina 2024. Los 64 equipos que participarán conocieron sus rivales para los 32avos de final y, también, el camino que tendrán que recorrer para llegar a la definición de la duodécima edición del certamen que reúne a clubes de todas las categorías y cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores 2025.

Del campeonato participarán los 28 conjuntos de la Liga Profesional, 15 de la Primera Nacional, cinco de la B Metropolitana, cuatro de la Primera C, dos de la Primera D y 10 del Torneo Federal A. En la primera ronda el último campeón, Estudiantes de La Plata, chocará contra Argentino de Monte Maíz; Boca Juniors lo hará ante Central Norte de Salta; River frente a Excursionistas; San Lorenzo contra Independiente de Chivilcoy; Racing se medirá con San Martín de Burzaco e Independiente vs. Deportivo Laferrere.

El sorteo comenzó ubicando a los conjuntos que tienen clásicos a cada lado del cuadro, por lo que solo se podrán enfrentar en la final. Es decir, el Superclásico entre el xeneize y el Millonario, la Academia vs. el Rojo, el Ciclón ante el Globo, el derbi de La Plata con el Pincha y Gimnasia, el de Rosario con Central y Newell’s; Argentinos Juniors vs. Vélez y Banfield vs. Lanús se cruzarían en una hipotética definición. Los 32avos de final tendrán lugar desde fines de febrero.

32avos de final de la Copa Argentina 2024