Jaldo pidió la circulación de colectivos pero UTA no lo escuchó y va al paro | LosPrimerosTv

El gobernador, Osvaldo Jaldo, señaló que el Gobierno de Tucumán implementó un salvataje para las empresas de transporte urbano de pasajeros presten servicios en Tucumán y se cumpla el pago de sueldos a los choferes.

Lo dijo en referencia al paro ordenado por UTA a nivel nacional.

Jaldo, se refirió a la situación de la provincia en relación al paro nacional anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por cuestiones salariales y expresó que el gobierno tucumano hace importantes esfuerzos para que el servicio público de transporte de pasajeros no se detenga en Tucumán.

“Nosotros ya venimos trabajando en sostener el servicio público de transporte de pasajeros en Tucumán. No de hoy ni de ayer, desde hace tiempo. Lo hacemos porque con ese servicio son transportadas 600 mil personas por día que viajan a realizar sus diferentes tareas y trámites. Pero además, de esa actividad dependen 3.000 familias, 3.000 trabajadores. Es decir, que es una actividad que hay que sostenerla por lo que significa como servicio y como generadora de fuentes de trabajo”

“Yo le he pedido al secretario general de UTA en Tucumán, César González, que no queremos paro en Tucumán. Nosotros hemos implementado un salvataje para las empresas en Tucumán por 90 días para que presten servicio. No para que hagan paro, no para que dejen a la gente a pie. Si hay un paro nacional, bueno, habrá problemas nacionales, pero cuando había problemas en Tucumán, nadie a nivel nacional ha venido a solucionarnos los problemas de Tucumán. Lo solucionó el Gobierno de Tucumán y hoy los colectivos andan gracias al Gobierno de Tucumán”

“Ayer cobraron los empleados de UTA gracias al Gobierno de Tucumán. Hay que pensar un poquito en estos momentos difíciles que vivimos. No hay que tirar mucho la cuerda porque todos estamos haciendo esfuerzos. El ciudadano común está haciendo un gran esfuerzo. La sociedad tucumana y argentina está haciendo un gran esfuerzo. Creo que los que tenemos responsabilidades institucionales, los que tenemos responsabilidades o a cargo servicios esenciales, como el transporte público de pasajeros, tenemos que pensar en la gente. Se tiene que pensar en las 600.000 personas que se tienen que seguir trabajando en colectivos”

“El gobernador no quiere paro a nivel provincial. El paro puede ser decretado a nivel nacional, pero cuando las cosas se ponen mal y no aparece ningún porteño a solucionar nada, siempre lo solucionamos los tucumanos. Y los tucumanos nos vamos a seguir dando vueltas. Nos vamos a seguir ayudando entre tucumanos. Pero tiene que ser reciproco. Por eso yo les pido que reflexionen, que vean, que busquen la metodología y que mañana los colectivos anden en la provincia de Tucumán. El gobierno está haciendo un aporte importante para que los tucumanos sigan teniendo funcionando el transporte público de pasajeros en la provincia”