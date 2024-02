Tras la caída de la Ley Ómnibus, los diputados tucumanos esperan la próxima jugada de Milei | LosPrimerosTv

Aliados al presidente Milei cuestionaron la actitud de los gobernadores opositores. Qué dijeron los representantes tucumanos tras caer la sesión en la que se trataba el proyecto de la Ley de Bases

jueves 08 de febrero de 2024

La Cámara de Diputados en el debate en particular de la Ley Ómnibus

Luego de aprobar en general la Ley Bases, la Cámara de Diputados sesionó este martes para discutir la norma en particular, es decir, artículo por artículo. Por la extensión del dictamen y las características de la discusión, no hay antecedentes de un debate similar en la Cámara baja. El Gobierno, principal interesado en la sanción de la norma, mantuvo varias negociaciones con los bloques dialoguistas. Sin embargo, tras más de cuatro horas de tratamiento, la sesión quedó levantada por falta de acuerdo en la cuestión de privatizaciones.

En este contexto, varían las emociones de los diputados tucumanos tras el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Paula Omodeo de CREO, usó la red social X y expresó: “Se vuelve todo para atrás. Me siento frustrada por muchas razones, pero sobre todo porque seguimos sin darles respuestas a los que le están poniendo el cuerpo”, dijo.

Mariano Campero, por la UCR, comentó por el mismo medio que lamentaba “la vuelta a comisión del proyecto de ley de bases, aprobado en general”. Y agregó: “Queremos que un gobierno elegido por la gente tenga las herramientas necesarias para gobernar”.

En una entrevista con La Gaceta, fue consultado sobre la lista que compartió el presidente los votos negativos, reflexionó que “se está mal juzgando a los diputados que votaron una o dos veces en contra” al considerarlos traidores, aunque considera que la reacción de MIlei “es entendible”. “Hubo una cuestión de bloques que no cumplieron con lo acordado y por eso se levantó la sesión” pero “uno debe centrarse en Tucumán y en Argentina y no calentarse”, expresó sobre la acusación de traidores.

Por su parte, el bussista Gerardo Huesen, también a través de X, pidió: “ojalá estos gobernadores recapaciten y entiendan que la ley de bases es la herramienta que nuestro presidente, Javier Milei, necesita para sacar a este país adelante. No se puede traicionar al pueblo y el cambio es imparable”, y llamó “a la reflexión de quienes hoy, votaron por el status quo”.

En tanto, Carlos Cisneros, integrante de Unión por la Patria, dijo para C5N que, en el capítulo de privatizaciones, el oficialismo atravesaba dificultades. “Venía con varios contratiempos, no es fácil estar en una situación cómoda y perder votaciones por 150 a 109 votos”, señaló. “Si se hubiese considerado la posición de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, el miércoles pasado y, si hubiese enviado esto a comisión el miércoles de la semana pasada, tal vez se podría haber mejorado la ley al contemplar los aportes que queríamos hacer como bloque opositor, siempre construyendo desde la buena fe”, aclaró.

El bancario se lamentó por la “actitud de desprecio hacia el parlamento” y explicó que fue “tomado como algo jocoso, como chiste cuando asumió el presidente el 10 de diciembre y le dio la espalda al Congreso”.

En el mismo sentido, su compañero, Pablo Yedlin, se quejó del proceso y dijo que “la incapacidad legislativa manifiesta de La Libertad Avanza y sus aliados no permitieron una discusión lógica en comisión, un dictamen transparente y mucho menos una votación consensuada ni entre ellos”. Sumó que “los tucumanos deben saber que no se importará azúcar ni bioetanol de Brasil, que las retenciones al Limón y productos siguen en 0%, que no se privatizarán empresas públicas estratégicas y superavitarias (YPF, AA, Arsat, BNA, etc), que no le hemos dado facultades delegadas a Javier Milei”, puntualizó.

Gladys Medina, del bloque jaldista Independencia, insistió en que su postura es la de apoyo a la Provincia. “Los tucumanos nos han elegido para cuidarlos y defenderlos; ese ha sido nuestro compromiso siempre. Nosotros pensamos siempre en nuestra provincia”, afirmó. Sostuvo que junto a sus pares Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla priorizarán la defensa de las economías regionales, como la citrícola y azucarera. “En nuestro caso particular estamos defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán con el apoyo y acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo”, reforzó.

Jaldo: “Vamos a seguir con nuestra postura dialoguista con el Gobierno”

En falsa escuadra quedó Osvaldo Jaldo, tras el fracaso de la ley ómnibus, la primera derrota legislativa del presidente Javier Milei.

Recordemos que con el apoyo de Jaldo, Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández, antes de la votación en general del proyecto, rompieron con Unión por la Patria (UP) y armaron el bloque "Independencia", que se alineó con el sector dialoguista.

Una vez que les facilitaron los votos a la Casa Rosada en la sesión de la semana pasada, se descontaba que se repetiría en el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus. Así fue hasta que se cayó el debate y el proyecto de ley volvió a foja cero.

“La ley se cayó por motivos ajenos a nosotros”, señaló el mandatario tucumano y enfatizó que su gobierno se "considera un bloque dialoguista", dispuesto a colaborar con el Gobierno nacional en la búsqueda de soluciones para los problemas del país. “Nosotros no vamos a hacer ni resistencia, ni a pintarnos la cara, ni a politizar con nadie. Nosotros vamos a defender los intereses del tucumano”, afirmó Jaldo.

La suspensión de la sesión en el Congreso, según Jaldo, no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni a la resolución de los problemas que afectan a la comunidad. En este sentido, expresó su preocupación por la falta de consenso político y la polarización que dificultan la gobernabilidad y el progreso del país.