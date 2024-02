Milei cargó contra los gobernadores y ratificó el rumbo de la gestión | LosPrimerosTv

Javier Milei profundizó su ofensiva contra los gobernadores luego de que la Ley Ómnibus quedara trunca en la Cámara de Diputados. Según el Presidente, fueron los mandatarios provinciales quienes lo traicionaron y, al no conseguir los votos necesarios para los puntos clave de la mega iniciativa, decidió retirar el proyecto y comenzar así una pelea política y económica con los distritos del interior.

A través de un largo descargo en redes sociales, el jefe de Estado, que llegó este viernes a Roma para reunirse con el papa Francisco, afirmó:

En su mensaje titulado como “cambio de reglas”, el mandatario también se refirió a su decisión de exponer uno por uno a quienes no acompañaron su iniciativa: luego de que la votación en particular de los artículos de la Ley Base se viera frustrada, desde el Gobierno compartieron una lista en la que nombraron a los diputados que votaron en contra.

Al mismo tiempo, ratificó que se mantendrá en la misma línea y deslizó críticas implícitas a los mandatarios provinciales que se plantaron ante artículos puntuales del paquete de leyes:

El Presidente también acusó a un grupo de políticos de garantizar el statu quo a cambio de negocios personales. Entre estos, mencionó a los registros automotores, las concesiones de litio y “la repartija de sobres a periodistas y muchos otros negocios” que, según el jefe de Estado, algunos dirigentes hacen mientras “defienden la República” en la televisión.

“Todo eso se acabó con nosotros. Si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios”, reiteró Javier Milei.

“No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”