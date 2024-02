Comerciantes endeudados en Salta: podrían cerrar sus locales | LosPrimerosTv

Debido a la complicada situación económica que atraviesa el país, muchos rubros se ven afectados y el comercio es uno más de esa lista en la que nadie quiere estar. Desde el sector temen tener que cerrar locales en Salta por las deudas que tienen con el AFIP, en donde ya obtuvieron una prórroga hasta julio, y con Renta, en donde buscaran también pedir los plazos, ya que antes de las deudas priorizan pagar los sueldos, que son necesarios para que los negocios sigan funcionando.

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, explicó la dura realidad que se vive en el sector y la salida que están buscando.

"Estamos en una situación compleja donde vamos a sentarnos con todos los actores, tanto municipales, provinciales y nacionales para ver cómo hacemos para poder seguir trabajando para poder afrontar esta situación que no va a ser posible de solucionar si no nos juntamos con toda la gente que tiene poder de decisión, el Ente Regulador seguramente nos de una reunión con Saravia para ver de sentarnos a hablar sobre los aumentos que hubo"

"Estamos viendo si podemos pagar los impuestos de renta o los sueldos, entonces no es porque el comerciante quiera no pagar sino porque decide pagar los sueldos que es mucho más importante que los impuestos y ahora que vamos a entrar en moratoria hay que tratar que no haya juicio porque eso va a obligar a cerrar los comercios"