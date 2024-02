Diez vicegobernadores lanzaron duras críticas contra Milei | LosPrimerosTv

“Toma de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas”, dice el comunicado.

lunes 12 de febrero de 2024

Diez vicegobernadores y vicegobernadoras emitieron un duro comunicado en el que critican fuertemente la decisión que adoptó el Gobierno nacional de Javier Milei al disponer recortes a las provincias en materia de transporte y educación. Reclamaron que se “deje de tener de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas” y señalaron la preocupación por “la despiadada avanzada del Gobierno nacional en contra de los trabajadores” y “el desprecio por el sistema federal”.

Como tantos otros políticos los vicemandatarios que pertenecen a siete territorios gobernados por el peronismo y a otros tres con distinto signo político como Salta, Jujuy y Misiones, eligieron la red social X (ex Twitter) para publicar un comunicado que lleva por título “En la sociedad se invierte, no se gasta”.

Lo difundió en su cuenta la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario. En sus posteos advierte que el mayor perjuicio para las provincias es por “la decisión de Javier Milei de detener las transferencias del Fondo del Incentivo Docente (FONID), lo cual representa un riesgo significativo para la calidad educativa en nuestras provincias y el bienestar de nuestros niños/as” y luego consigna el impacto que tendrá en el transporte la eliminación de los subsidios en ese rubro.

Lo firman, además de Magario, Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja), Alicia Mayoral (La Pampa), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Antonio Marocco (Salta), Pedro Pesatti (Río Negro), Eber Solís (Formosa), Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy).

Este pedido se suma al de los ministros de educación de todo el país que el viernes a través del Consejo Federal de Educación le escribieron una carta al secretario de Educación, Carlos Torrendell, en el que expresaron su disconformidad con las últimas decisiones gubernamentales. Planteaban allí la “incertidumbre” que reina en cada uno de sus distritos “por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura-”.

Los vicegobernadores ahora redoblaron la apuesta con una fuerte crítica. “Desde el Gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentando medidas que en dos meses han empeorado una situación que era muy complicada, y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, responsabilidad y una gran empatía con los argentinos. Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, describieron.

En otro párrafo hacen hincapié en que “el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación”, y que debido a este recorte “cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”.

Agregaron que “de persistir esta situación las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional. No puede de un momento al otro desaparecer. Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes”, de un fondo como el FONID, que tiene 26 años de vigencia y que atravesó a distintos gobiernos.

También sobre el transporte, donde Milei a través del ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo determinó eliminar el Fondo Compensador de $ 104 mil millones de pesos que subsidiaba a los colectivos en el Interior, los vicegobernadores consignaron que en otros países “los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.

Este comunicado se da en medio de un fuerte puja entre Milei y los gobernadores a los que decidió “castigar” mediante algunas decisiones luego de que fracasara en el Congreso Nacional el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus la semana pasada. El jefe de Estado acusó de “traidores” a los mandatarios provinciales porque consideró que impartieron órdenes a los diputados que les responden para que el proyecto fracasase.

”La pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar?, no a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”, aseguraron en otro párrafo del escrito.

“La Argentina es la suma de las provincias que la componen. Reiteramos este concepto que es clave para entender como es un país para todos, sin centralismos, sin caprichos, y con sensibilidad social y responsabilidad total”. resumieron. /Infobae